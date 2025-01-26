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全食超市每周五優惠 會員享12元買12顆新鮮牡蠣

記者龔玥／聖荷西報導
牡蠣一直是全食超市最受歡迎的產品之一，無論是鮮嫩多汁的原味牡蠣，還是搭配經典佐醬的調味牡蠣，都深受老饕喜愛。（美聯社）
牡蠣一直是全食超市最受歡迎的產品之一，無論是鮮嫩多汁的原味牡蠣，還是搭配經典佐醬的調味牡蠣，都深受老饕喜愛。（美聯社）

2025年全食超市（Whole Foods Market）將繼續推出備受歡迎的「每周五優惠日」活動，為消費者提供更加便捷且經濟實惠的購物體驗。全美參與活動的門店，顧客每周五都可享受一天的專屬折扣，涵蓋披薩、壽司卷、甜點等多類熱門商品，輕鬆為週末增添豐富滋味。

作為「每周五優惠日」的明星活動之一，Prime會員專屬優惠，僅需12元即可購買12個新鮮牡蠣，成為許多顧客的亮點選擇。牡蠣一直是全食超市最受歡迎的產品之一，無論是鮮嫩多汁的原味牡蠣，還是搭配經典佐醬的調味牡蠣，都深受老饕喜愛。

一些門店甚至提供開牡蠣服務，讓顧客能即刻享用鮮美的海味。對於不熟悉牡蠣處理的顧客，全食超市還貼心地在官網上提供了專業的剝殼教學影片，幫助新手輕鬆掌握技巧，為家庭餐桌或朋友聚會增添特別的儀式感。

除牡蠣優惠，參與活動的商品涵蓋範圍極廣，記者隨機走入一家超市，折扣包括烘焙類的提拉米蘇、蛋糕，熱賣的現烤披薩以及零食拼盤等。一些店面還推出壽司卷特價活動，吸引顧客以實惠價格享受高品質餐食。

全食超市表示，推出「每周五優惠日」初衷不僅是回饋顧客對品牌的支持，同時也希望能鼓勵更多人探索其豐富的產品品類。

這項優惠活動已在全美多個城市的店面實施，具體折扣內容和商品範圍可能根據地區有所差異，消費者可以制定購物計畫，避免錯過心儀產品的限量優惠。

Whole Foods Market「每周五優惠日」活動。（記者龔玥／攝影）
Whole Foods Market「每周五優惠日」活動。（記者龔玥／攝影）

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