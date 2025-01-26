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桑尼維爾圖書館教人維修家店、補衣物 宣導惜物

記者龔玥／聖荷西報導
桑尼維爾公共圖書館的維修活動。（桑尼維爾公共圖書館提供）
桑尼維爾公共圖書館的維修活動。（桑尼維爾公共圖書館提供）

桑尼維爾公共圖書館近日舉辦免費的維修咖啡館活動，為居民提供學習修復技能的絕佳機會。活動吸引了近120人參與，25位來自當地的志工專家幫忙修了約230件家庭物品，從衣服到小家電，應有盡有，透過努力，數百件本可能被送往垃圾填埋場的物品得以延長使用壽命，為環境保護做出貢獻。

維修咖啡館是一個志工主導的社區活動，教導居民修復技能，同時推動可持續發展。活動的「修理師」不僅幫助修復物品，還教居民如何進行簡單的故障排除和修理技巧。活動修復的物品種類多樣，包括小型電子設備、自行車、陶器、衣物和傢俱。專家志工們包括電子工程師、木工、縫紉師和自行車技師，他們熱心解答問題並提供修復建議，參與者收穫了實用技能，同時減少了對環境的浪費。

維修咖啡館表示，這些活動不僅是物品修復的實踐場所，更是一個讓社區居民相互學習和分享經驗的機會。桑尼維爾的活動每年舉辦兩次，未來還將在聖塔克拉拉縣其他地區舉辦更多類似活動。

維修咖啡館最初於十多年前在巴洛阿圖和山景城成立，現已擴展至整個聖塔克拉拉。活動免費開放，現場提供工具、材料以及志工幫忙。只要居民願意帶上損壞的物品，維修咖啡館都會盡全力修復。無論是否有維修經驗，人人都可以參與志願服務，還可以報名成為學徒，與經驗豐富的維修師合作，學習故障排除和修復技能，是社區受歡迎的活動。

咖啡 圖書館

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