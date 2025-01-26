憂喜參半…聖荷西機場客流量減 但有3新航班將啟動

聖荷西國際機場航廈內部一景。 (谷歌地圖)

聖荷西 國際機場(San Jose International Airport，機場代號SJC)的客流量因新冠疫情 蒙受沉重打擊，而且近期的恢復又蒙上陰影，不過有兩家航空公司將新增國內直達航班，對機場的營運絕對是好消息。

聖荷西信使報報導，這些新航班將在春季與夏季啟航。達美航空 (Delta Air Lines)預計將於5月7日開通飛往賭城拉斯維加斯的直飛航班，並於7月7日開通飛往密西根州底特律的直飛航班。西南航空(Southwest Airlines)則會在6月5日開始往返馬里蘭州巴爾的摩的新航班。

新冠疫情爆發前，SJC的客流量剛達到歷史巔峰。疫情舒緩後雖有恢復，但根據最新統計數據，2024年11月SJC的旅客吞吐量略低於95萬4800人次，較2023年11月下降1.2%，這顯然不是機場官員希望看到的趨勢。

最新報告顯示，截至2024年11月底的12個月內，聖荷西國際機場接待了1180萬人次乘客。這一數字比截至 2023 年 11 月底的 12 個月期間的總數少了1.9%。截至2023年11月底的一年中，SJC機場接待了1203萬人次乘客。這種下滑代表機場的營運又遭受挫折。

在2024年的早段，南灣航空綜合體的客流量仍舊呈現疫情後改善的趨勢。聖荷西國際機場在2020年疫情正盛的時候，接待了471萬人次乘客，與2019年創紀錄的1565萬名乘客相比是急遽減少。2021年的客流量是736萬人次，2022年是1133萬人次，2023年增至1210萬人次。

2024年中有幾個月，乘客數目一直趨於領先2023年的狀態。然而把全年都算入以後，與去年相比SJC機場今年的業務相形疲軟。2024年截至11月底的一年期間，乘客總數比2019年的數字低29.2%。2019年是新冠疫情相關的企業關閉衝擊全球旅遊和航空業之前的最後一年。

聖荷西的官員與居民，都希望這些新航班將給2025年帶來吉祥好運。