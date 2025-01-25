慶農曆新年 1/28-2/28在華埠可免費停車2小時

華埠慶祝2025農曆新年，提供免費停車與免費Muni。（記者李怡／攝影）

舊金山華埠 即將迎來2025年農曆新年，為促進社區經濟活力，市議員陳詩敏（Connie Chan）、陳小焱（Chyanne Chen）和李爾德（Danny Sauter）1月24日攜手華埠多位商戶代表與社區領袖，宣布針對蛇年新年的特別措施：1月28日至2月28日花園角停車場（Portsmouth Square Garage）提供每天兩小時的免費停車。此外農曆新年遊行周末期間，市民還可免費乘坐Muni前往華埠，參加新春慶祝活動。

陳詩敏表示，華埠是舊金山的文化寶藏，今年是蛇年，希望藉由這些措施，吸引更多市民和遊客來華埠購物、用餐，感受社區的活力與魅力，為小商家帶來繁榮的新氣象。

華埠慶祝2025農曆新年，提供免費停車與免費Muni。（記者李怡／攝影）

陳小焱說，這項政策不僅讓居民和遊客更便利地參與新年慶祝活動，還為華埠小商戶提供了實質的支持。鼓勵大家趁著蛇年的節慶氣氛，到華埠享受美食、採購年貨，共同慶祝這個特別的時刻。

李爾德表示：「感謝陳詩敏議員的努力，推動這項有助於華埠經濟復甦的法案。免費停車與免費Muni服務將讓更多人能輕鬆參與節日活動，同時進一步促進小商戶的發展，讓華埠更加繁榮。」

近年來，華埠因疫情和反亞裔 仇恨犯罪的影響，復甦步伐緩慢。此次立法旨在進一步支持華埠及舊金山亞裔社區的全面振興。中華總商會主席劉運方說：「提供兩小時免費停車，對於吸引遊客和購物者來華埠有非常大的幫助。不僅能讓大家感受華埠的文化與活力，也是一個支持本地商家的好時機。」

陳詩敏去年提出的類似法案曾獲市議會一致通過並由市長簽署。今年的立法計畫將於1月29日在市議會的預算與財政委員會會議中進行審議。如順利通過，將送交全體市議會及市長辦公室批准並簽署成法。