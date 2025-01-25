前保險專員：我們正走向無法投保的未來

加州山火愈來愈頻繁，房屋投保也愈來愈貴，甚至無保可投。（記者劉先進╱攝影）

據巨災風險建模公司KCC估計，洛杉磯山火 造成的保險 損失約為280億元，成為美國歷史上損失最慘重的山火。美國和歐洲保險公司預計將面臨巨額索賠。頻繁發生的山火，也讓加州 市民投保房屋愈來愈難、愈來愈貴。

柏克萊加大法律能源與環境中心氣候風險倡議主任、前州保險專員瓊斯（Dave Jones）在校報研究文章中說，保險的可用性和定價是氣候危機的「金絲雀」，而金絲雀即將死亡。從短中期來看，提高保費並降低保險公司的成本，能讓保險公司重新開始承保和續保，但從長遠來看，保險公司無法通過提高費率擺脫氣候危機，「我們正在走向一個無法投保的未來。」

瓊斯說，去年加州房屋保險公司要求保險專員通過一系列監管改革，若改革通過，他們將開始制定新的保險政策。經過長達一年的協商，保險專員採納保險公司提出的所有改革措施。具體而言，新法規允許保險公司使用前瞻性概率模型，確定保險費率中的災難性風險，並允許保險公司將再保險（即自身保險）成本納入費率。

保險公司的另一要求獲得減免。根據州法律，加州公平計畫（California FAIR Plan）必須為無法獲得私人保險的人提供保險。若該計畫的理賠金額超出其支付能力，則無需支付評估費用。相反，評估費用將由加州所有投保人承擔。

獲得他們所要求的監管改革後，保險公司應履行承諾，重新開始承保新保險，並在山火高發地區承保和續保更多的保險。在洛杉磯火災發生前，保險公司表示將根據新法規申請大幅提高費率；火災發生後，預計保險損失高達100至200億元，保險公司將申請更高的費率。

瓊斯分析，加州發生重大災難性山火，是「何時」而非「是否」的問題。全球氣溫持續上升致氣候變化，進而引發更嚴重、更極端的極端天氣事件。保險公司要求並獲得監管改革，但事實上，他們當時已經預料到這種情況的發生。因此，洛杉磯山火不應成為保險公司違背承諾、拒絕在加州承保和續保更多保險的依據。但他們可能還是會這樣做。

瓊斯認為，從短、中期來看，提高保險費率並降低保險公司的成本，能讓加州的保險公司重新開始承保和續保，正如他們所說。但從長遠來看，保險公司無法通過提高費率擺脫氣候危機。

氣候科學家告訴人們，如果不能從化石燃料和其他溫室氣體排放行業轉型，全球氣溫將繼續攀升。因此極端惡劣天氣相關的災難將增加，導致更多人員傷亡，摧毀更多房屋、企業和社區，不僅在美國，在全球也是如此。

這也意味著保險公司的損失將繼續攀升。從長遠來看，氣候變化引發的事件帶來的風險和損失的增長，將超過保險公司獲准的費率上調和其他監管變化。