我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊客爆量、羅浮宮年久失修 館長認「參觀是種折磨」

直接吃太可惜 奇異果搭配兩物「腸胃好菌更多」

前保險專員：我們正走向無法投保的未來

記者劉先進／舊金山報導
加州山火愈來愈頻繁，房屋投保也愈來愈貴，甚至無保可投。（記者劉先進╱攝影）
加州山火愈來愈頻繁，房屋投保也愈來愈貴，甚至無保可投。（記者劉先進╱攝影）

據巨災風險建模公司KCC估計，洛杉磯山火造成的保險損失約為280億元，成為美國歷史上損失最慘重的山火。美國和歐洲保險公司預計將面臨巨額索賠。頻繁發生的山火，也讓加州市民投保房屋愈來愈難、愈來愈貴。

柏克萊加大法律能源與環境中心氣候風險倡議主任、前州保險專員瓊斯（Dave Jones）在校報研究文章中說，保險的可用性和定價是氣候危機的「金絲雀」，而金絲雀即將死亡。從短中期來看，提高保費並降低保險公司的成本，能讓保險公司重新開始承保和續保，但從長遠來看，保險公司無法通過提高費率擺脫氣候危機，「我們正在走向一個無法投保的未來。」

瓊斯說，去年加州房屋保險公司要求保險專員通過一系列監管改革，若改革通過，他們將開始制定新的保險政策。經過長達一年的協商，保險專員採納保險公司提出的所有改革措施。具體而言，新法規允許保險公司使用前瞻性概率模型，確定保險費率中的災難性風險，並允許保險公司將再保險（即自身保險）成本納入費率。

保險公司的另一要求獲得減免。根據州法律，加州公平計畫（California FAIR Plan）必須為無法獲得私人保險的人提供保險。若該計畫的理賠金額超出其支付能力，則無需支付評估費用。相反，評估費用將由加州所有投保人承擔。

獲得他們所要求的監管改革後，保險公司應履行承諾，重新開始承保新保險，並在山火高發地區承保和續保更多的保險。在洛杉磯火災發生前，保險公司表示將根據新法規申請大幅提高費率；火災發生後，預計保險損失高達100至200億元，保險公司將申請更高的費率。

瓊斯分析，加州發生重大災難性山火，是「何時」而非「是否」的問題。全球氣溫持續上升致氣候變化，進而引發更嚴重、更極端的極端天氣事件。保險公司要求並獲得監管改革，但事實上，他們當時已經預料到這種情況的發生。因此，洛杉磯山火不應成為保險公司違背承諾、拒絕在加州承保和續保更多保險的依據。但他們可能還是會這樣做。

瓊斯認為，從短、中期來看，提高保險費率並降低保險公司的成本，能讓加州的保險公司重新開始承保和續保，正如他們所說。但從長遠來看，保險公司無法通過提高費率擺脫氣候危機。

氣候科學家告訴人們，如果不能從化石燃料和其他溫室氣體排放行業轉型，全球氣溫將繼續攀升。因此極端惡劣天氣相關的災難將增加，導致更多人員傷亡，摧毀更多房屋、企業和社區，不僅在美國，在全球也是如此。

這也意味著保險公司的損失將繼續攀升。從長遠來看，氣候變化引發的事件帶來的風險和損失的增長，將超過保險公司獲准的費率上調和其他監管變化。

所有這些意味著，大家正在走向一個無法投保的未來，不僅是在美國，而且在全球範圍內。佛羅里達、路易斯安那和加州並非唯一。紐約時報發現，至少有18個州的保險公司正在提高費率，並減少與氣候相關的極端天氣事件相關的保險的承保或續保。「保險的可用性和定價是氣候危機的『金絲雀』，而金絲雀即將死亡。」

柏克萊加大法律能源與環境中心氣候風險倡議主任、前州保險專員瓊斯說，從長遠來看，保...
柏克萊加大法律能源與環境中心氣候風險倡議主任、前州保險專員瓊斯說，從長遠來看，保險公司無法通過提高費率擺脫氣候危機。「我們正在走向一個無法投保的未來。」（取自柏克萊加大官網）

保險 加州 山火

上一則

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

下一則

灣區媽媽教室感恩餐會 灣區僑領齊聚慶30周年

延伸閱讀

前州保險專員：氣候危機「金絲雀」正死亡 未來無法投保

前州保險專員：氣候危機「金絲雀」正死亡 未來無法投保
前屋崙市長盛桃遭聯邦「賄賂罪」起訴 單罪最高監禁20年

前屋崙市長盛桃遭聯邦「賄賂罪」起訴 單罪最高監禁20年
「我們多了1億、可能進監獄」對話曝光 檢揭盛桃收賄4細節

「我們多了1億、可能進監獄」對話曝光 檢揭盛桃收賄4細節
「金錢買一切 我們多了1億」4細節勾勒盛桃賄賂圖

「金錢買一切 我們多了1億」4細節勾勒盛桃賄賂圖
前屋崙市長盛桃和男友被聯邦起訴賄賂罪 最高或判20年

前屋崙市長盛桃和男友被聯邦起訴賄賂罪 最高或判20年

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39
一名網友在Reddit發文，貼出好市多「不再提供咖啡研磨機」告示牌。（取自Reddit）

好市多撤除免費公用咖啡磨豆機

2025-01-19 01:18
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

憲法學者提醒：持工作簽證的父母 別帶新生兒出境

2025-01-22 17:11
位於Geary街的CVS商店現在連薯片和飲料都上了鎖。此為示意圖。（取自Pexels）

最容易被偷的是…單價僅2元 CVS薯片、飲料也上鎖

2025-01-21 13:33

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅

新野火擴散威脅近1.5萬棟建築 5萬人撤離 華人目睹天空灰紅
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步