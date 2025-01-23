麥當勞推寶可夢餐 限時解鎖獨家獎勵

麥當勞推出全新的寶可夢（Pokémon）開心樂園餐。（麥當勞官網）

麥當勞 於21日宣布，推出全新的寶可夢（Pokémon）開心樂園餐，為粉絲們帶來更多探索Pokémon交易卡遊戲（rading Card Game，TCG）的機會。這一限時活動將在全國範圍內的麥當勞門店以及麥當勞App 上同步上線。

每份Pokémon開心樂園餐都包含一個特別版的Pokémon TCG增強包，內含15張收藏卡中的4張。此外，顧客還將收到一張Pokémon主題海報和一張貼紙，用於裝飾海報，增添趣味性。

麥當勞表示：「Pokémon系列承載著許多粉絲的童年回憶。我們希望通過這次合作，為顧客創造新的快樂瞬間，讓每一位Pokémon粉絲都能找到屬於自己的幸福時刻」。

此外，麥當勞還特別設計了四款主題包裝，以Pokémon經典角色為靈感，包括火龍、皮卡丘、雷誇紮和咆哮的月亮，為餐點增添收藏價值。

通過麥當勞App購買開心樂園餐的顧客，還可獲得一次性兌換代碼，解鎖Pokémon TCG Pocket應用的獨家獎勵。這些獎勵用於開啟數位增強包，以及隨機獲得的數位卡牌。

Pokémon開心樂園餐於1月21日起在全國麥當勞門店限時發售，售完即止。粉絲們可前往最近的麥當勞門店，或通過App訂購，在體驗經典美味的同時，收穫更多遊戲樂趣和珍藏卡牌。