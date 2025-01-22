冒充消防員衝洛杉磯火場 俄勒岡州夫婦被捕

俄勒岡州一對涉嫌冒充洛杉磯野火消防員的夫婦使用了北加州退役消防車進入洛杉磯火場。（電視新聞截圖）

據信使報（Mercury News）報導，一對來自俄勒岡州 的已婚夫婦涉嫌冒充消防員，駕駛一輛可能是在北加州 退役後被購買的消防車進入洛杉磯 「寶馬山花園」（Palisades）火場周圍的疏散區。

31歲的Dustin Nehl和44歲的Jennifer Nehl18日被洛杉磯縣治安官逮捕。根據俄勒岡州的紀錄，Dustin Nehl在俄勒岡州有犯罪前科，涉及刑事惡作劇和縱火。洛杉磯縣警察局表示，兩人在加州都沒有犯罪紀錄。

LAPD一支小分隊的警員在寶馬山花園火災區巡邏時看到一輛消防車似乎不合法，於是將他們逮捕，隨後聯繫了縣治安部門。

當局說，警員們注意到嫌疑人身穿消防服，頭戴頭盔，手持對講機，裝備下還穿著加州消防局的T恤衫。嫌疑人還聲稱他們來自俄勒岡州的「Roaring River 消防隊」。北卡羅來納州有一個叫這個名字的志願消防隊，但俄勒岡州沒有。根據治安部門的新聞稿，這輛退役卡車是在拍賣會上買來的。

警長說，這對夫婦承認他們17日在疏散區內。他們隨後被捕，卡車被扣押。

這對夫婦若能自由進入疏散區，其意圖為何在20日尚不清楚。在最近的洛杉磯野火中，已有多人被指控搶劫或縱火。

據洛杉磯時報（L.A. Times）報導，這輛卡車最初由北加州消防部門使用，大約30年前退役後被拍賣。但周一仍不清楚是哪個部門曾經使用過這輛卡車。

加州消防廳助理廳長布萊斯（Steve Blythe）說，退役消防車有幾種處理方式，取決於它是屬於州政府還是地方政府機構。當一輛車的使用壽命結束時，車上的設備將被拆除並進行拍賣。

轉售二手消防設備的網站 Fenton Fire 列出了幾輛卡車、泵車和救護車，價格從2600元到近30萬元不等。