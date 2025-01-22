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布魯明黛百貨 宣布3月底關SF Center Mall門店

記者王子涵／舊金山報導
布魯明黛（Bloomingdale's）高級連鎖百貨，將關閉其位於舊金山最大購物中心的門店，結束近20年的營運歷史。 （取自聯合廣場官網）
布魯明黛（Bloomingdale's）高級連鎖百貨，將關閉其位於舊金山最大購物中心的門店，結束近20年的營運歷史。 （取自聯合廣場官網）

布魯明黛（Bloomingdale's）高級連鎖百貨21日宣布，將關閉其位於舊金山最大購物中心的門店，結束近20年的營運歷史。

這家百貨連鎖店於周二確認關閉消息，理由是零售業環境的變化以及對未來運營策略的調整。

該百貨占地33萬平方呎，計畫於3月底關閉。布魯明黛是原Westfield商場、現舊金山市中心百貨（San Francisco Center Mall）目前最大的租戶，是僅次於紐約旗艦店的全美第二大門店。舊金山市府官員數月以來一直敦促布魯明黛母公司梅西百貨（Macy's），在聯合廣場（Union Square）梅西商場退出後保留布魯明黛的存在。

去年初，梅西百貨宣布關閉其占地40萬平方呎的聯合廣場旗艦店時，梅西表示，將專注於擴展其奢侈品牌，包括開設15家布魯明黛新店和30家旗下美容連鎖店Bluemercury新店。這些門店在其業務中表現突出。

「我們感到遺憾，布魯明黛將正式關閉位於舊金山聯合廣場的門店。」公司發言人向舊金山紀事報表示。

布魯明黛於2006年入駐前Westfield商場，是這座占地150萬平方呎的百貨第二大的主力租戶。位於該商場的另一大連鎖百貨，Nordstrom旗艦店也於2023年結束35年經營後關閉。

布魯明黛的關閉對陷入困境的舊金山市中心百貨又是一大打擊，自疫情以來，零售商接連撤出，導致商場約有一半空置。其他知名零售商如HollisterAdidas和J. Crew也已撤出該商場。

人流量不足促使業主Westfield和Brookfield在去年停止支付商場的貸款，並將控制權移交給貸方。由法院任命的接管方Trident Pacific目前管理該商場，並努力招租以吸引未來的買家。

近幾個月來，一些小型租戶簽署了租約，而一宗大型新租約交易被報導已擱置數月。市場內部人士去年證實，一家影院運營商有意接手2023年夏季由Cinemark遺棄的佔地5.2萬平方呎的影院。截至周二，該交易的狀態尚不明朗。

作為商場剩下最知名的租戶之一，布魯明黛的退出可能會極大影響商場現有租約談判及其出售努力，資深零售經紀人摩根（Kazuko Morgan）說：「他們正在積極尋找新買家並試圖扭轉局面。」「但失去兩大主力租戶讓狀況變得更遭。」

舊金山市長羅偉發表聲明表示，不輕視這一消息，但對舊金山的未來充滿信心。「儘管此次關閉令人失望，但每天都有各種規模的企業在我們城市開業和發展。舊金山充滿了新的希望，我們將繼續為振興城市而努力。」

舊金山 梅西百貨 零售商

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