我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

勞資協商卡關 好市多工會勞工 最快2月發動罷工

終結出生公民權外 川普上任首日簽署了哪些行政命令？

聖塔克拉拉縣完成住房計畫 遲交恐產生長期影響

編譯組╱綜合報導
聖塔克拉拉縣終於將在加州規定的提交期限兩年後完成「住房元素」計畫，但遲交可能產生長期影響。(取自聖縣府臉書)
聖塔克拉拉縣終於將在加州規定的提交期限兩年後完成「住房元素」計畫，但遲交可能產生長期影響。(取自聖縣府臉書)

加州政府規定提交期限的兩年後，聖塔克拉拉縣終於完成其未來住房目標計畫；但遲交可能產生長期影響，導致易受野火與洪水侵襲的農村地區出現更多住房發展，甚或濫建的問題。

整個灣區的各縣市應於2023年1月31日之前、提交州府規定的規畫文件，即為「住房元素」(housing element)，計畫有助於地方政府繪製出未來八年新房屋建設地點的藍圖。

儘管組成聖縣的15個城市與鄉鎮皆制定計畫，但縣府須制定策略，確定縣內約1300平方哩範圍內，尚未被任何城市擁有的非建制土地(unincorporated land)上建造房屋。

州府告知聖縣，其住房元素符合所有「法定要求」，縣議會預計於1月28日通過計畫；然而，縣府規畫師威爾可(Joanna Wilk)近來在議會上坦承，為期兩年的進程中，縣府面臨許多挑戰。

聖縣預計於2023年至2031年期間建造房屋數量，將可見到有1000%以上的增量。在過去八年2015-2022年間，聖縣原本需建造277間房、現已增至3125間。灣區預計於2031年，將新建44萬間房屋，縣府在聲明稱此數字「史無前例」(unprecedented)。

聖縣指出，最嚴重的困難是，非建制土地無法提供足夠的基本生活服務，例如水或下水道，以適應一般在城市地區或非建制城市提供大量增加住房。

聖縣非建制土地僅有一小部分在城市地區，非建制土地大部分為農用用地，其他是受保護的公園或開放空間保護區。縣府表示，須提出解決方案，因應住房增加，同時又不傷害其非建制農村土地的豐富自然資源。

但近兩年的拖延，伴隨一項被稱為「建商補救措施」(builder′s remedy)懲罰。根據州府「住房責任法」(Housing Accountability Act)規定，此措施允許開發商提出不符合城市與縣當地分區法項目。

聖縣已收到超過30件初步申請，但許多提案並非住房倡議人士期望的高層公寓或住房社區；相反的，其為獨棟住房的全新分區，批評者認為，這些提案「濫用建商補救措施的目的。」

聖縣議長李洲曉(Otto Lee)表示，由於建商補救措施，當地變成拓荒時代的蠻荒西部(Wild West)。延遲規畫流程帶給社區危險，例如城市擴張、汙染、水資源短缺、交通擁塞與火災風險，不可以在錯誤地點建造錯誤類型房屋，最終可能無法獲得所需的可負擔房屋。

致力保護開放空間組織「Green Foothills」主任考夫曼(Alice Kaufman)表示，建商許多補救方案針對農田或樹木茂盛的山坡地，部分項目也位在緊急事務管理局的洪水區或野火高風險地區，在這些地區建造建築項目，可能危害民眾安全。

洪水 灣區 加州

上一則

加州野火傷害 房屋保險問題讓東灣1高級社區改現金交易

下一則

單價只有2元 金山部分CVS藥房薯片、飲料也跟著上鎖

延伸閱讀

野火頻傳 台裔建築師籲加強木屋防火

野火頻傳 台裔建築師籲加強木屋防火
川普就職演說提洛杉磯野火 狠批身後的拜登政府無能

川普就職演說提洛杉磯野火 狠批身後的拜登政府無能
洛城野火 群星義演賑災 布魯斯威利罕見公開露面謝警消

洛城野火 群星義演賑災 布魯斯威利罕見公開露面謝警消
康尼島賭場建案土地申請 社委會反對

康尼島賭場建案土地申請 社委會反對
川普上任前夕 灣區逾60移民、工會團體抗議極右政策

川普上任前夕 灣區逾60移民、工會團體抗議極右政策

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39
Zillow列出2025年美國競爭最激烈的房地產市場，灣區接近墊底。（取自Pexels）

Zillow：今年全美房地產市場競爭力 灣區幾乎墊底

2025-01-14 15:09

超人氣

更多 >
川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權

川普將發移民政策10道行政令 取消出生公民權
這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點
直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈

直播／總統副總統就職典禮 眾人步出國會大廈
張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒

張柏芝二兒子正面照罕見曝光… 帥度直逼老爸謝霆鋒
新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告

新政府一上台 馬斯克的政府效率部就挨告