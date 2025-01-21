TaiwanNext講座 教職場升遷策略

謝凱婷（右二）邀請林錦秀（左二）將超過30年的軟體業工作經驗做分享。（記者孫愛薇╱攝影）

TaiwanNext Foundation昨天在庫比蒂諾舉辦「推動你的職場之路」，邀請矽谷 職涯顧問林錦秀（Ginger Tsun）分享職業升遷的生態與談判方式，活動超過百人報名，參與者多為在矽谷工作的台裔科技工程師。

林錦秀表示，由於華人 多以埋頭苦幹為表現，相較於其他族群，在升遷上最為吃虧，「很努力的把事情做完，卻不會替自己打開知名度，老闆都不知道你在做什麼」，她建議，需要時時刻刻提醒主管，自己做到什麼程度，積極表達升遷意願。

畢業於政大統計系的林錦秀，擁有史丹福大學 統計與電腦科學碩士，曾任職於Siemens 、Yahoo、Intuit等多間知名科技公司擔任技術與管理職，實際參與軟體開發與管理工作，熱衷於傳承台裔在美國生活與矽谷的職涯經驗，經常於北一女、政大、台灣青商會等組織進行職場諮詢指導。

講座中，林錦秀分享建立新年度個人目標，打造在職場的能見度與個人品牌，良好的向上管理與溝通，協助工作者擬定職場升遷策略。

北美台灣科技年會主席暨TaiwanNext Foundation執行長謝凱婷表示，希望幫助所有在北美的台灣人，在職業發展上更上一層。舉辦時間選在1月，也是因這是一個大家回到工作崗位的時間，最重要的是擬定一年的工作計畫與目標，與上層主管溝通，經由顧問的解說，讓大家更快理解一年的工作準備內容，並與主管保持良好溝通。