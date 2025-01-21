野火頻傳 台裔建築師籲加強木屋防火

邱申一建議，不只屋頂和外牆材料要注意，還要注意細部，例如預防火星的通風口，網子孔在1/8吋左右，不要超過1/4吋。（受訪者提供）

洛杉磯近期發生嚴重野火，燒出加州 房屋防火問題，加州住宅多為木造結構，一旦遇上野火便可能一發不可收拾。在舊金山灣區開設建築事務所多年的邱申一建築師（Shen-I Chiou）提出幾項防火觀點，建議屋主查詢野火高危區地圖與木結構房的防火功能改善。

邱申一表示，1871年芝加哥發生大火，燒掉三分之一城市，死亡達300人，10萬多人無家可歸。經過如此大的災難，當時的全美火災保險 業聯合會（ National Board of Fire Underwriters）於1905年制定建築防火規定，後演變成美國現代建築法規。「防火規範其實就是建築法規的根本，而每一次經過災難學到的經驗，都會成為法規修訂的參考」。

但法規只是基本要求，並不是設計房子在遭遇重大災難時不倒塌或不被燒毀，而是讓屋內的人有足夠時間和機會逃生；例如，一般住宅，距離邊界線5呎或是以上外牆不需為防火牆，一般情況下屬安全設計，但非防火牆無法抵抗帶著火星 且風速每小時近百哩的焚風。

在基本法規無法保障建築安全時，邱申一建議屋主，先查詢房屋是否在野火危險區域，可從美國消防管理局和聯邦緊急事務管理署共同繪製的全美易山火的都市地區 （Wildland-Urban Interface , WUI）中了解。

野火高危區防火要求比一般法規嚴謹，所有材料如屋頂與外牆，基本上皆要求為不可燃（none combustible），窗戶要強化玻璃（tempered glass）等等。

由加州消防廳公布的火災危害嚴重程度區（Fire Hazard Severity Zones , FHSZ），不只列出危險區域，還分成中、高、非常高三個等級。本次洛杉磯大火的Pacific Palisades Fire就是在「非常高」地區。

對於已住在野火高危區的居民，邱申一表示，房子需要蓋得更加耐火，保險將提高，以及規畫應付疏散及停電措施，建議屋主按照木結構防做改善，外牆盡量採用不可燃材料，例如金屬、灰泥、水泥木纖板等材料；屋頂則採用金屬和其他Class A的材料，還有一些細部，例如預防火星透過通風口或屋頂空隙進入房子內，通風口採用標註有火星預防（Ember Prevention）的產品，增加木屋的防火功能。