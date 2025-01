劉文采傳記電影 重現華裔移民奮鬥史

電影首映式主創人員見面會。(記者李怡╱攝影)

電影「God is Good」周末在舊金山Herbst Theatre首映,現場氣氛熱烈,座無虛席。電影結束後,全場觀眾起立鼓掌,用雷鳴般的掌聲,向劇情的感染力和主創團隊的努力致敬。

影片以灣區 知名華裔 企業家與慈善家劉文采(Margaret Liu Collins)的真實故事為藍本,呈現了一位第一代華裔移民 女性如何在跨文化和性別挑戰中脫穎而出的感人歷程。劉文采從香港移居美國,面對傳統家族教條、東西方文化差異,以及來自性別角色的不公平對待,卻憑藉自己的堅韌與智慧,成功建立了屬於自己的商業帝國,並憑藉虔誠的信仰,最終實現了自我解放與文化和解。

電影的主題聚焦於移民女性在美國生活的挑戰與成長過程,特別是如何在傳統與現代的衝突中找到平衡,重新定義自我價值。劉文采突破了父輩傳統中的「男尊女卑」思想,展現了一位女性如何突破性別與文化的雙重枷鎖。她在經歷婚姻困境後,重新站起來,依靠堅定的信念與商業頭腦,在房地產行業闖出一片天地,為所有面臨類似挑戰的女性樹立了榜樣。

主演薩沃(Marina Savoy)將劉文采的堅韌與掙扎詮釋得淋漓盡致,從一個被傳統束縛的年輕女子,到成功的企業家,每一個細節都令人感同身受。她的表演真摯動人,充分展現了女性在逆境中的堅強與自我發現。

電影的一大亮點在於其對文化融合與性別解放的細膩刻畫。劉文采的成功不僅僅是一個個人故事,更是一種文化突破的象徵。她用自己的行動顯示,東西方文化的碰撞並非只有衝突,還有可能成為自我發現的契機。而她的信仰,也在她的轉折點上提供了力量和指引,讓她相信困境中總有希望,相信命運有更大的計劃在等待著她去實現。

導演德福萊特(Jeff Deverett)用流暢的敘事和細膩的畫面展現了故事的情感深度。萊斯利(Scott Leslie)的攝影和科維爾(James Covell)的配樂完美融合,讓電影在視覺和聽覺上都展現了東西方文化的交織,為觀眾帶來身臨其境的觀影體驗。