劉文采傳記電影 重現華裔移民奮鬥史

電影首映式主創人員見面會。（記者李怡╱攝影）

電影「God is Good」周末在舊金山Herbst Theatre首映，現場氣氛熱烈，座無虛席。電影結束後，全場觀眾起立鼓掌，用雷鳴般的掌聲，向劇情的感染力和主創團隊的努力致敬。

影片以灣區 知名華裔 企業家與慈善家劉文采（Margaret Liu Collins）的真實故事為藍本，呈現了一位第一代華裔移民 女性如何在跨文化和性別挑戰中脫穎而出的感人歷程。劉文采從香港移居美國，面對傳統家族教條、東西方文化差異，以及來自性別角色的不公平對待，卻憑藉自己的堅韌與智慧，成功建立了屬於自己的商業帝國，並憑藉虔誠的信仰，最終實現了自我解放與文化和解。

電影的主題聚焦於移民女性在美國生活的挑戰與成長過程，特別是如何在傳統與現代的衝突中找到平衡，重新定義自我價值。劉文采突破了父輩傳統中的「男尊女卑」思想，展現了一位女性如何突破性別與文化的雙重枷鎖。她在經歷婚姻困境後，重新站起來，依靠堅定的信念與商業頭腦，在房地產行業闖出一片天地，為所有面臨類似挑戰的女性樹立了榜樣。

主演薩沃（Marina Savoy）將劉文采的堅韌與掙扎詮釋得淋漓盡致，從一個被傳統束縛的年輕女子，到成功的企業家，每一個細節都令人感同身受。她的表演真摯動人，充分展現了女性在逆境中的堅強與自我發現。

電影的一大亮點在於其對文化融合與性別解放的細膩刻畫。劉文采的成功不僅僅是一個個人故事，更是一種文化突破的象徵。她用自己的行動顯示，東西方文化的碰撞並非只有衝突，還有可能成為自我發現的契機。而她的信仰，也在她的轉折點上提供了力量和指引，讓她相信困境中總有希望，相信命運有更大的計劃在等待著她去實現。

導演德福萊特（Jeff Deverett）用流暢的敘事和細膩的畫面展現了故事的情感深度。萊斯利（Scott Leslie）的攝影和科維爾（James Covell）的配樂完美融合，讓電影在視覺和聽覺上都展現了東西方文化的交織，為觀眾帶來身臨其境的觀影體驗。