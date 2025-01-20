納巴松露節主打新鮮現採 吸引饕客

松露料理芳香濃郁。（納巴松露節主辦方提供）

納巴縣17日至20日舉辦第12屆松露節，舉辦松露品嚐、採摘、料理等各種有趣活動，來推廣本地享有盛譽、有「黑鑽石」之稱的黑松露。

據悉，本次是松露節史上第一次展出超級新鮮的本地新採摘黑松露。黑松露的半衰期新鮮度通常只有五天。因此現場品嚐新採摘的黑松露，味道會比平時在餐館吃到的更加芳香濃郁。

此外，松露節還特別邀請到四位米其林星級主廚製作松露料理，除了全天候的美食體驗，搭配酒鄉的葡萄美酒之外，還可以學習到相關的有趣科學知識，並在松露犬的帶領下去山林尋找真正的松露菌。

在納巴知名餐廳La Toque的「松露和美酒晚宴」以地產經典氣泡酒搭配松露開胃菜開始，之後呈上多道由世界各地名廚料理的松露菜，並搭配主廚和侍酒師精選的各類酒品，為黑松露菜複雜的美味錦上添花。

與此同時，納巴著名的Oxbow公共市場免費的「松露節市集」對公眾開放。市集裡可以品嘗到從野生蘑菇羊奶酪松露安吉拉卷，黑松露烤生蠔，黑松露披薩餅，黑松露薯條這樣的美食。也有松露巧克力，粉紅小豬紙杯蛋糕（粉紅小豬是尋找黑松露的好幫手）。此外還可以品嚐美酒，和松露犬親近。

松露節還有四場在野生菌專家坎貝爾（David Campbell）帶領下走進納巴的美麗山林，親自採摘野生蘑菇的活動。參加者在前往山林前，都有機會品嚐美味新鮮的松露法式乳蛋餅。除了學到辨認新鮮蘑菇的知識外，還可以學到可食用蘑菇的處理和料理技巧。

坎貝爾表示：「我們就走著看。有點運氣的話，也許我們能找到牛肝菌，羊蹄菌，雞油菌或是香乳菇什麼的。」