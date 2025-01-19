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蛇年迎春 台灣會館新春特別活動 寫春聯、畫扇充滿歡笑聲

記者王日芯／聖荷西報導
大家在活動中合影。（記者王日芯／攝影）
大家在活動中合影。（記者王日芯／攝影）

2025年農曆年將至，北加州台灣會館攜手台灣學校與華語文學習中心，1月18日舉辦新春特別活動，邀請民眾一同迎接蛇年新春。此次活動融合台灣傳統文化與創意，內容豐富多彩，僑胞們共度熱鬧春節時光。

金山灣區僑教中心莊雅淑、台灣學校TCML校長戴佩俐、北美洲台灣婦女會北加州分會會長劉玲霞等人參加，大家紛紛送上節日祝賀。活動中，台灣學校兒童台語合唱團和迦南教會長青學苑台語合唱團帶來動人的台語歌曲，展現台灣文化迷人魅力。

活動還帶來各式經典台灣小吃，包括香濃暖心的台式鹹粥、鮮香入味滷肉飯、滑順香甜的珍珠奶茶，以及充滿年節氣氛的八寶紅豆湯圓等特色甜品，為參加者呈現道地台灣風味。無論是重溫家鄉的味道，還是第一次嘗試這些美食的小朋友，都讚不絕口，表示回味無窮。特別的是，參加者只需在活動中集滿三個蓋章，即可免費兌換一碗台式鹹粥，為活動增添互動趣味與驚喜。

除了美食，現場還設置了趣味十足的傳統童玩攤位，讓人回憶起純真的童年時光。經典遊戲如打彈珠、擲筊、刮刮樂、猜燈謎以及套圈圈，為所有參與者帶來無窮樂趣。不僅孩子們會玩得開心，成年人也能在這些遊戲中尋找久違的童年記憶，與家人朋友共同感受傳統文化的魅力。

此外，手作活動區更是吸引了許多愛好創意的參加者。在這裡，大家可以親手書寫福字，揮灑墨香傳遞新春祝福；還一起繪製精美的，創造獨一無二的藝術品；剪窗花的環節則讓人透過簡單的紙藝體驗傳統的美；吉祥話找字遊戲則趣味橫生，增添了節慶的喜悅與互動。這些手作活動不僅讓參加者收穫滿滿的成就感，也留下了一份專屬於蛇年春節的溫馨紀念。

劉玲霞表示，在異國他鄉的灣區，能與來自各地的僑胞與當地朋友聚在一起，以充滿濃濃台灣味的方式歡度春節，這份特別的感覺彌足珍貴；新的一年，她將繼續努力，積極推動台灣傳統文化走進灣區更多的社群與家庭。除了春節活動，她計畫今年5月將台灣歌仔戲帶到灣區，讓更多人感受到台灣文化的魅力與溫暖。

兒童台語合唱團表演節目。（記者王日芯／攝影）
兒童台語合唱團表演節目。（記者王日芯／攝影）
飯糰攤位十分忙碌。（記者王日芯／攝影）
飯糰攤位十分忙碌。（記者王日芯／攝影）
畫扇子活動吸引小朋友目光。（記者王日芯／攝影）
畫扇子活動吸引小朋友目光。（記者王日芯／攝影）
段純貞牛肉麵的滷肉飯十分受歡迎。（記者王日芯／攝影）
段純貞牛肉麵的滷肉飯十分受歡迎。（記者王日芯／攝影）
猜燈謎的活動吸引民眾駐足。（記者王日芯／攝影）
猜燈謎的活動吸引民眾駐足。（記者王日芯／攝影）
寫春聯的活動相當熱鬧。（記者王日芯／攝影）
寫春聯的活動相當熱鬧。（記者王日芯／攝影）
僑教中心主任莊雅淑與僑胞互動。（記者王日芯／攝影）
僑教中心主任莊雅淑與僑胞互動。（記者王日芯／攝影）
北美洲台灣婦女會北加州分會會長劉玲霞。（記者王日芯／攝影）
北美洲台灣婦女會北加州分會會長劉玲霞。（記者王日芯／攝影）
珍珠奶茶攤位客流量很大。（記者王日芯／攝影）
珍珠奶茶攤位客流量很大。（記者王日芯／攝影）
套圈圈遊戲很有趣。（記者王日芯/攝影）
套圈圈遊戲很有趣。（記者王日芯/攝影）
鹹粥攤位一直鼓勵大家來換免費鹹粥。（記者王日芯/攝影）
鹹粥攤位一直鼓勵大家來換免費鹹粥。（記者王日芯/攝影）

灣區 加州 北加

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