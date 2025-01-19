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華埠商戶協商春節停車 盼交通局加速推動解決方案

記者李怡／舊金山報導
華埠商戶與交通局協商春節停車問題，加速推動解決方案。（記者李怡／攝影）
華埠商戶與交通局協商春節停車問題，加速推動解決方案。（記者李怡／攝影）

農曆新年將近，舊金山華埠商戶與市交通局（SFMTA）就春節期間停車位問題展開協商，旨在應對節日期間車流和人流的增加，滿足當地商家和顧客的需求。商戶代表們望能在春節前加速實施停車計畫。

華埠商戶聯會會長邵旗谦指出，自2024年7月首次提出擴大停車位需求以來，交通局直到2024年11月才回覆，並承諾進行改變。然而最終的試行計畫卻被推遲到2025年3月中旬，錯過了春節這一華埠一年中最繁忙的消費季。他表示，「農曆新年期間，大量顧客來華埠消費需要停車位，但這樣的延遲直接影響了商家營業和顧客體驗。」

華埠商戶代表特別提到，貨車司機多在上午7時至中午12時完成送貨，而下午的停車需求更加集中。他質疑為何試行計畫不能更早實施，幫助華埠在春節期間緩解停車壓力。

舊金山交通局社區專員梁秋玉則回應，他們已制定試行計劃，將調整Stockton街三個街區的黃線卸貨區使用時間，改為周一至周六上午7時至下午2時，下午2時後開放為普通計費停車區。此計畫每天將為這些街區增加54小時的普通計費停車時間。

SFMTA表示，計劃的時間安排是為了避免與春節慶祝活動及其他大型事件產生衝突，選擇在3月中旬啟動試行，並在9個月後（今年12月）對計畫效果進行全面評估。他們強調，這一試行方案將為華埠社區提供更多停車選擇，改善交通管理和顧客便利性。

儘管交通局強調計劃的長期效益，商戶仍對延遲的影響感到憂慮。他們認為，春節期間的大量車流將給現有停車設施帶來更大壓力，迫切需要更快的解決方案。

交通局則承諾，將繼續與華埠商戶和社區領袖保持溝通，聽取反饋，並在試行階段根據實際需求調整政策。他們同時感謝社區的耐心和合作，認為通過試行方案可以為未來更全面的解決方案奠定基礎。

華埠商戶與交通局協商春節停車問題，加速推動解決方案。（記者李怡／攝影）
華埠商戶與交通局協商春節停車問題，加速推動解決方案。（記者李怡／攝影）

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