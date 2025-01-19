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邱信福：金山兩公司數千勞工獲補償、工作轉正

記者李怡／舊金山報導
邱信福：舊金山捍衛勞工權益，數千工人獲補償並成為正式員工。（記者李怡/攝影）
邱信福：舊金山捍衛勞工權益，數千工人獲補償並成為正式員工。（記者李怡/攝影）

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）17日再次對臨時用工行業出手，這次的目標是臨時工公司GigSmart。根據最新的法院裁定，GigSmart需要支付70萬3000美元給被錯誤歸類為獨立承包商的工人，並將他們全部轉為正式員工，確保這些人未來能享受完整的勞工權益和福利

GigSmart此前將旗下的臨時工錯誤歸類為獨立承包商，從而迴避支付加班費、病假和其他福利。這一行為被市檢察官辦公室認定為違法。如今，GigSmart同意整改，不僅向員工補償，還將改變運營模式，未來所有輪班工作都由正式員工承擔。公司還需向舊金山市支付10萬美元罰款。

「這對所有辛勤工作的工人來說是一次重要的勝利，」邱信福在記者會上表示，「我們不能容忍這種逃避責任的行為。工人應該獲得他們應得的保護和補償，守法的企業也不應受到不公平競爭的影響。」

這已是邱信福針對臨時用工行業的第三次重大勝訴。去年，他針對Qwick和WorkWhile兩家公司取得類似成果，迫使他們支付補償並重新歸類數千名工人。到目前為止，這三起案件共為加州的臨時工人爭取了超過390萬美元的補償。

勞工組織對這次判決表示支持。「這再次證明，企業不能通過錯誤分類來剝奪工人的權益，」加州勞工聯合會主席洛雷娜（Lorena Gonzalez）表示。「這是對那些依靠不正當手段盈利的公司的強烈警告。」

GigSmart是一家總部位於特拉華州的公司，自2019年起在加州經營，通過應用程式提供臨時勞動力，包括普通工人、活動人員和包裹分揀員等角色。在此案中，市府律師辦公室發現，GigSmart的工人事實上符合加州正式員工的定義，但該公司一直將他們作為獨立承包商對待。

此次判決將讓這些工人立即享有加班工資、病假和其他福利。GigSmart也承諾未來會全面調整運營模式，確保不再重蹈覆轍。

「這是為工人權益而戰的一個重要里程碑，」邱信福說，「我們會繼續努力，確保每一位工人都能得到公平對待，讓那些試圖走捷徑的企業付出代價。」

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