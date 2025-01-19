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桑尼維爾圖書館變創意天地 用拼貼畫迎新年

記者龔玥／聖荷西報導
不少居民來參加活動。（記者龔玥／攝影）
不少居民來參加活動。（記者龔玥／攝影）

桑尼維爾圖書館最近變成創意天地，一場主題為「新年意向拼貼畫」的活動吸引不少民眾參與。在背景音樂中，參與者用五彩紙張和舊雜誌，為2025年的願景和目標創作了一幅幅生動的拼貼畫。

活動現場布置得溫馨而有條理。主辦方提前準備各種顏色的紙張和膠水，以及琳瑯滿目的舊雜誌，這些雜誌涵蓋了體育、家居裝飾、明星動態、種植園藝等多個主題，供參與者挑選和裁剪。舒緩的背景音樂在房間中縈繞，為參與者提供了一個放鬆又充滿創意的空間。

「我們希望通過這種簡單而有趣的活動，幫助大家放慢腳步，感受手工創作的樂趣，同時也鼓勵他們為新的一年設定目標並加以視覺化，」活動主持人說，「拼貼畫是一種結合視覺與語言的表達方式，任何人都可以參與，無需特殊技能。」

活動吸引了十幾位民眾參與，年齡層次多樣，其中最年輕的參與者十幾歲。一位經常參加社區活動的年輕人表示：「我很喜歡這種手工製作的過程，感覺非常輕鬆和愉快。在家我也經常做類似的拼貼畫，對這次活動很期待。」

隨著活動的進行，參與者們將自己從雜誌中剪下的圖片和文字拼貼在畫板上，表達他們對新年的願景。一位參與者用鮮花和自然景觀拼貼成了一幅充滿生機的作品，象徵著她對新一年充滿成長與活力的期待。另一位參與者則剪下健身房器材和健康食物的圖片，表達了她對健康生活方式的追求。

「這是一種特別的表達方式，」一位參與者說，「通過拼貼畫，我能把心中的目標和希望具體化，這種效果很直觀，也讓我對未來充滿期待。」

她還說， 「這不僅僅是一次手工活動，它更像是一種自我反思和目標設定的過程。通過拼貼畫，我可以更清晰地描繪出自己對未來的期望，同時也能放鬆心情，遠離生活的壓力，。

桑尼維爾圖書館表示，未來會根據居民的回饋，推出更多種類的手工藝和創意活動，讓更多人參與進來，增強社區的凝聚力。

各種舊雜誌。（記者龔玥／攝影）
各種舊雜誌。（記者龔玥／攝影）
現場準備了各種顏色的紙。（記者龔玥／攝影）
現場準備了各種顏色的紙。（記者龔玥／攝影）

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