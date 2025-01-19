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灣區遊民去年增6%逼近4萬人 阿拉米達縣10年首降

編譯組／綜合報導
新數據顯示加州遊民問題日益嚴重。（電視新聞截圖）
新數據顯示加州遊民問題日益嚴重。（電視新聞截圖）

根據SFGATE報導，2024年1月「時間點統計報告」（Point-in-Time Count Report）中的最新聯邦數據顯示，灣區遊民危機在2024年進一步惡化，上升了6%，估計人數達到3萬8891人。

PIT計數是為了了解全美有多少人無家可歸，住在避難所及露宿街頭的人均包括在內。聯邦住屋與都市發展部（U.S. Department of Housing and Urban Development）要求任何接受撥款解決無家可歸問題的縣或轄區，每兩年進行一次統計。

據NBC Bay Area報導，聖塔克拉拉縣遊民人數比上次統計增加了 5%，遊民總數增至1萬零394 人，是灣區九縣中最多的。舊金山的遊民人數比2022年統計時增加了7%，達到8323人，而阿拉米達縣是一個難得的亮點，其遊民人數總體下降了3%，這是十年來的首次下降。

屋崙市的遊民人數則增加了9%，達到5485人，在灣區三大城市中人均遊民比率最高。調查顯示，屋崙無家可歸的主要原因是失去住房，佔34%。

根據「信使報」（Mercury News）的分析，自2015年以來，灣區的遊民人數激增了46%。雖然取得了一些進展，但灣區仍有三分之二的無房人口流落街頭，加州各地的情況也是如此。信使報報導，為解決這一危機，當地倡導者呼籲增加可負擔住房，並改善心理健康和戒毒服務。

根據媒體CalMatters 的數據，在全州範圍內，加州的無家可歸人口增長了 3%，到 2024 年總數將超過 18萬7000人。根據「住房與都市發展部」（HUD）的報告，這一數字占全國遊民總數的近四分之一，其中包括44%的 「長期遊民」。儘管這些數字令人生畏，但也有進步的跡象；例如，退伍軍人和孤身青年的遊民人數去年有所下降，與全國趨勢相反。

加州州長紐森（Gavin Newsom）將加州遊民人數增長放緩，歸功於分配給地方政府用於住房和支持項目的數十億美元，但2023年的一份州審計報告指出，遊民資金的追蹤方式存在重大缺陷，特別指出聖荷西和聖地牙哥的項目缺乏明確目標。

雖然數據顯示灣區避免了全國遊民人數的飆升（全國增幅為18%），但灣區仍在努力解決缺乏可負擔住房和經濟差距的問題，這些問題每年都在加劇遊民的人數。

遊民 灣區 加州

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