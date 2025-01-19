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聯邦眾議員葉婷芳 進行社區宣誓

記者劉先進／屋崙報導
聯邦眾議員葉婷芳18日舉行社區宣誓儀式。（記者劉先進╱攝影）
聯邦眾議員葉婷芳18日舉行社區宣誓儀式。（記者劉先進╱攝影）

聯邦第十二區眾議員葉婷芳（Lateefah Simon）18日在州檢察長邦塔（Rob Bonta）、前眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee)的見證下，進行社區宣誓儀式。

州議員米婭·邦塔，阿縣議員勵琪、譚蓮娜，前金山市長布里德等參加活動，東灣台山同鄉會到現場舞獅，受到熱烈歡迎。邦塔說，葉婷芳是權利倡導者，草根運動者，主張社會正義、民權正義和經濟正義，保護民眾醫療保險、住房和教育權。這種品質，將傳遞到她作為立法者的生涯中。

芭芭拉·李形容葉婷芳是一位領導者，她回憶，當年在母校米爾斯學院（Mills College）任教，記得有一位年輕而才華橫溢的學生，那就是葉婷芳，她不僅將智慧帶到了課堂上，還帶來了生活經歷以及對正義的堅定承諾。「她和我一樣，經常帶著孩子來上課，就像我在米爾斯學院讀書時一樣。她了解並提醒我們，許多女性在追求夢想時必須保持平衡。即使那時，她也是勇氣、韌性、領導力和決心的有力典範。」

葉婷芳說，聽說有很多人擠在分會場觀看此次宣誓活動。她強調，「政治家不是神，不應該被崇拜，沒錯，他們應該被問責。」葉婷芳曾表示，將傾聽民眾意見，利用警員、社區大使，為社區提供資源，培訓社區與執法部門合作，增強華埠等社區的公共安全。

東灣台山同鄉會到現場舞獅。（記者劉先進╱攝影）
東灣台山同鄉會到現場舞獅。（記者劉先進╱攝影）
前聯邦眾議員芭芭拉·李（右）到場見證葉婷芳（左）宣誓。（記者劉先進╱攝影）
前聯邦眾議員芭芭拉·李（右）到場見證葉婷芳（左）宣誓。（記者劉先進╱攝影）

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