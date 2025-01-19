山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

在2019年應付加州 最大電力公司太平洋瓦電（PG&E）因嚴重野火造成的破產問題時，加州議會為了估算在最壞情況下野火可能造成的最大損失，他們請教了史丹福大學一位氣候專家，確認出加州三大最可能在嚴重火災時遭受極大損失和破壞的社區。

根據史丹福大學氣候學家瓦拉（Michael Wara）使用火災風險模型得出的結果，目前正遭受毀滅性山火的洛杉磯 寶馬山（Pacific Palisades）是其中之一，另外兩個是東灣的莫拉卡-奧倫達地區（Moraga and Orinda）以及南灣的洛斯阿圖山（Los Altos Hills），因為這些住宅區的天候、生態、地形讓他們在發生野火時比加州其他地區更危險，不但快速移動的大火很容易燒毀許多房屋，其狹窄的道路也讓消防人員難以進入火場。

瓦拉說：「如果奧倫達和莫拉卡發生火災，那就不只是一場野火而已，而是城市烈焰風暴。」瓦拉的模型顯示，在最壞的情況下，莫拉卡-奧倫達由火災造成的財產損失可能高達300億元。

不過，舊金山紀事報表示，莫拉卡-奧倫達和寶馬山之間存在若干差異。專家說，莫拉卡-奧倫達的橡樹林沒有洛杉磯的灌木叢那麼容易起火，而且洛杉磯在火災發生前後的極端天氣進一步提高了當地的火災風險。

從保險 公司承保的情況來看，和寶馬山一樣，莫拉卡-奧倫達地區被棄保的房屋數量近年來有所增加。數據顯示，在過去五年中，奧倫達約三分之一的房屋被保險公司棄保，當地去年6月到9月投保加州FAIR計畫的房屋數量增長速度是加州最快。

莫拉卡-奧倫達消防官員表示，他們已制定計畫來確保當地消防栓不會像寶馬山那樣出不了水，但強調最重要的事還是得由屋主來完成。官員呼籲居民提高屋頂和排水溝的防火性能，並清除房屋周圍的植被，並表示這些也是保險公司樂見的措施。

柏克萊加大火災科學家史蒂芬斯（Scott Stephens）稱洛杉磯的灌木叢「幾乎是世界上最易燃燒、最難撲滅的燃料庫」，但表示東灣山區的生態環境也具有發生毀滅性野火的可能性，如1991年屋崙山區經歷過造成25人死亡的大火。