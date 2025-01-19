我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

編譯廖宜怡／綜合報導
史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）
史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

在2019年應付加州最大電力公司太平洋瓦電（PG&E）因嚴重野火造成的破產問題時，加州議會為了估算在最壞情況下野火可能造成的最大損失，他們請教了史丹福大學一位氣候專家，確認出加州三大最可能在嚴重火災時遭受極大損失和破壞的社區。

根據史丹福大學氣候學家瓦拉（Michael Wara）使用火災風險模型得出的結果，目前正遭受毀滅性山火的洛杉磯寶馬山（Pacific Palisades）是其中之一，另外兩個是東灣的莫拉卡-奧倫達地區（Moraga and Orinda）以及南灣的洛斯阿圖山（Los Altos Hills），因為這些住宅區的天候、生態、地形讓他們在發生野火時比加州其他地區更危險，不但快速移動的大火很容易燒毀許多房屋，其狹窄的道路也讓消防人員難以進入火場。

瓦拉說：「如果奧倫達和莫拉卡發生火災，那就不只是一場野火而已，而是城市烈焰風暴。」瓦拉的模型顯示，在最壞的情況下，莫拉卡-奧倫達由火災造成的財產損失可能高達300億元。

不過，舊金山紀事報表示，莫拉卡-奧倫達和寶馬山之間存在若干差異。專家說，莫拉卡-奧倫達的橡樹林沒有洛杉磯的灌木叢那麼容易起火，而且洛杉磯在火災發生前後的極端天氣進一步提高了當地的火災風險。

保險公司承保的情況來看，和寶馬山一樣，莫拉卡-奧倫達地區被棄保的房屋數量近年來有所增加。數據顯示，在過去五年中，奧倫達約三分之一的房屋被保險公司棄保，當地去年6月到9月投保加州FAIR計畫的房屋數量增長速度是加州最快。

莫拉卡-奧倫達消防官員表示，他們已制定計畫來確保當地消防栓不會像寶馬山那樣出不了水，但強調最重要的事還是得由屋主來完成。官員呼籲居民提高屋頂和排水溝的防火性能，並清除房屋周圍的植被，並表示這些也是保險公司樂見的措施。

柏克萊加大火災科學家史蒂芬斯（Scott Stephens）稱洛杉磯的灌木叢「幾乎是世界上最易燃燒、最難撲滅的燃料庫」，但表示東灣山區的生態環境也具有發生毀滅性野火的可能性，如1991年屋崙山區經歷過造成25人死亡的大火。

加州 洛杉磯 保險

上一則

男星宣傳電影 騎Lime電動單車造勢

延伸閱讀

洛杉磯火勢控制取得進展 聖安娜焚風周末過後恐再現

洛杉磯火勢控制取得進展 聖安娜焚風周末過後恐再現
200多房東和飯店發「災難財」 加州檢察長警告

200多房東和飯店發「災難財」 加州檢察長警告
房價低、親近自然…美各地城鄉交界處 竟最靠近野火區

房價低、親近自然…美各地城鄉交界處 竟最靠近野火區
洛杉磯野火受控 「擔憂與質疑之火」蔓延？

洛杉磯野火受控 「擔憂與質疑之火」蔓延？
洛杉磯野火多人失蹤…牠當不成導盲犬 卻是搜救好幫手

洛杉磯野火多人失蹤…牠當不成導盲犬 卻是搜救好幫手

熱門新聞

由於氣候變遷，加州近年頻繁發生火災，此照並非本次南加山火。（記者劉先進╱攝影）

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

2025-01-11 20:49
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48
有顧客表示會留下聯名的奶茶杯作筆筒。 （記者徐蓓蓓╱攝影）

加州聖荷西奶茶店「聯名草間彌生」杯子有經典南瓜圖案賣爆

2025-01-12 21:45
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波

川普驅逐拿芝加哥開刀 上任第2天就搜查 紐約洛城下一波