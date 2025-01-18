聖荷西動物護理中心PAWp-Up 延至2月15日

聖荷西動物護理中心鼓勵居民領養動物。（圖源聖荷西animal care services官網）

聖荷西 動物護理中心（Animal Care Center，ACS）去年12月推出的PAWp-Up專案獲得巨大成功，試點活動將持續至2025年2月15日。自2024年12月4日首度推出以來，PAWp-Up臨時收養點幫助39隻動物找到新家，包括9隻狗和30隻貓。

PAWp-Up開放時間為每周四至周六中午12時至下午5時。此專案不僅為潛在收養者提供便利，也為緩解收容所擁擠提供瞭解決方案。聖荷西市經理馬奎爾表示，PAWp-Up成功地將社區團結在一起，為需要幫助的寵物 提供溫暖的家，這使大家更接近於改善收容所條件的目標。

在此期間，ACS還透過「希望假日」活動籌集了超過6.5萬美元捐款。這些資金將用來支援ACS的「守護天使計畫」，為收容所內的動物提供必要的醫療護理和服務。募款還為動物們帶來了新的矯形狗床、玩具、零食等用品，為它們的生活增添舒適和豐富。

公共工程主任（Public Works Director）洛施（Matt Loesch）表示：「活動可能結束了，但我們的使命仍在繼續。我們致力於落實審計建議，為動物提供更好的照顧。」

除了金錢和實物捐贈外，社區還積極參與收養和寄養活動。在這期間，大約450隻動物被成功收養，161隻被寄養，120隻被轉移到救援夥伴機構。聖荷西市長馬漢（ Matt Mahan）對這項成果表示讚賞：「PAWp-Up專案展示了我們團隊的辛勤工作和對改善動物生活的承諾。我期待未來看到更多寵物找到永遠的家。」

ACS鼓勵居民繼續支援收容所的工作，方式包括短期寄養、捐贈和志願服務。寄養時間可靈活安排，從三周到三個月不等，為收容所緩解壓力的同時也幫助動物們獲得更好的照顧。