旅遊預訂網站 對灣區人收費較貴 比其他地區遊客高出500元
一項分析發現，灣區居民在網路上預訂飯店時，一些知名的旅遊預訂網站會大幅提高價格。但大部分的灣區人都不知道這件事。
SFGATE表示，這種非正當手法稱為「價格歧視」（price discrimination），是指網路零售商會根據消費者的IP位址，判斷消費者可能願意支付的價格，然後提高售價。為了解網路旅行社如何調整價格，以及消費者如何能降低成本，自由撰稿人史賓塞（Keith A. Spencer）進行測試。
在對瀏覽條件進行控制情況下，史賓塞發現，灣區消費者在這些網站上獲得的飯店房價，比富裕程度較低的鳳凰城和堪薩斯城的消費者獲得的房價要高得多。最令人咋舌的例子是，紐約曼哈頓一家飯店的每晚房價，相同的入住日期和房型，灣區消費者獲得的價格比非灣區消費者獲得的價格高出500元。
聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）法學院教授戈德曼（Eric Goldman）表示，價格歧視的標準定義是：兩名買家以不同的價格購買完全一樣的商品。雖然業者這個作法讓人覺得不道德，但在大多數情況下是合法的，不會讓人感到困擾的酒吧或餐廳的「歡樂時光」（happy hour）優惠正是一例。
SFGATE指出，價格歧視在網路市場所有領域中都有可能發生，但以旅遊業特別嚴重，部分是因為旅遊屬於一種奢侈消費。
網路價格歧視的主要假設是，某些消費者不在乎多付一點錢，而且在沒有意識到有其他選擇時，他們比其他消費者更願意付錢。這與汽車經銷商銷售員打量上門的顧客沒什麼兩樣。最大的不同在於電子商務網站經常根據未知或隱藏的標準做出判斷。
南加大馬歇爾商學院（Marshall School of Business）行銷學教授杜安尼（Nofar Duani）表示，業者如何運作價格歧視是一項商業機密。只有在出現爭議時，公眾才有辦法得知。
根據史賓塞的測試，使用私密瀏覽（incognito）模式、選用不同瀏覽器和作業系統，對獲得較便宜的報價沒什麼幫助，消費者的IP位址才是關鍵。例如，Hotels.com給舊金山消費者的格林威治村（Greenwich Village）公共飯店（Public Hotel）的情人節每晚房價為829元，但給鳳凰城和堪薩斯城消費者的報價只有318元，差價高達511元。
SFGATE表示，以這個情況看來，虛擬私人網路（VPN）或許可以解決價格歧視問題，因為它的遠端登入功能可以避免讓人發現使用者真正所在的地區。
不過，專家認為，這或許是暫時的權宜之計，因為電子商務網站也會繼續加強其科技能力進行破解。
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