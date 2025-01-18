旅遊預訂網站 對灣區人收費較貴 比其他地區遊客高出500元

許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

一項分析發現，灣區 居民在網路上預訂飯店時，一些知名的旅遊預訂網站會大幅提高價格。但大部分的灣區人都不知道這件事。

SFGATE表示，這種非正當手法稱為「價格歧視 」（price discrimination），是指網路零售商會根據消費者的IP位址，判斷消費者可能願意支付的價格，然後提高售價。為了解網路旅行社如何調整價格，以及消費者如何能降低成本，自由撰稿人史賓塞（Keith A. Spencer）進行測試。

在對瀏覽條件進行控制情況下，史賓塞發現，灣區消費者在這些網站上獲得的飯店房價 ，比富裕程度較低的鳳凰城和堪薩斯城的消費者獲得的房價要高得多。最令人咋舌的例子是，紐約曼哈頓一家飯店的每晚房價，相同的入住日期和房型，灣區消費者獲得的價格比非灣區消費者獲得的價格高出500元。

聖塔克拉拉大學（Santa Clara University）法學院教授戈德曼（Eric Goldman）表示，價格歧視的標準定義是：兩名買家以不同的價格購買完全一樣的商品。雖然業者這個作法讓人覺得不道德，但在大多數情況下是合法的，不會讓人感到困擾的酒吧或餐廳的「歡樂時光」（happy hour）優惠正是一例。

SFGATE指出，價格歧視在網路市場所有領域中都有可能發生，但以旅遊業特別嚴重，部分是因為旅遊屬於一種奢侈消費。

網路價格歧視的主要假設是，某些消費者不在乎多付一點錢，而且在沒有意識到有其他選擇時，他們比其他消費者更願意付錢。這與汽車經銷商銷售員打量上門的顧客沒什麼兩樣。最大的不同在於電子商務網站經常根據未知或隱藏的標準做出判斷。

南加大馬歇爾商學院（Marshall School of Business）行銷學教授杜安尼（Nofar Duani）表示，業者如何運作價格歧視是一項商業機密。只有在出現爭議時，公眾才有辦法得知。

根據史賓塞的測試，使用私密瀏覽（incognito）模式、選用不同瀏覽器和作業系統，對獲得較便宜的報價沒什麼幫助，消費者的IP位址才是關鍵。例如，Hotels.com給舊金山消費者的格林威治村（Greenwich Village）公共飯店（Public Hotel）的情人節每晚房價為829元，但給鳳凰城和堪薩斯城消費者的報價只有318元，差價高達511元。

SFGATE表示，以這個情況看來，虛擬私人網路（VPN）或許可以解決價格歧視問題，因為它的遠端登入功能可以避免讓人發現使用者真正所在的地區。

不過，專家認為，這或許是暫時的權宜之計，因為電子商務網站也會繼續加強其科技能力進行破解。