我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普就職移至室內 逾萬賓客減到700人 維安急重新布局

他家攝影機全程捕捉隕石落地瞬間 連聲音都收錄

EMS：少數族裔在農村社區面臨挑戰

記者龔玥╱聖荷西報導
加州農村地區的少數族裔常常面臨特殊挑戰。（EMS提供）
加州農村地區的少數族裔常常面臨特殊挑戰。（EMS提供）

加州是美國人口最多的州，少數族裔占大多數，作為一個多元文化典範，加州在城市展現出豐富的多樣性，但農村地區的少數族裔常面臨特殊挑戰。少數族裔媒體（EMS）1月17日舉辦「探索加州農鄉地區少數族裔社區如何遭遇仇恨以及如何獲得支持」會議，探討以白人為主的農村社區，少數族裔不僅容易經歷種族主義，還常感到孤立和不被信任。

許多少數族裔對地方政府缺乏信任，甚至對舉報仇恨事件持謹慎態度。在此情況，他們成為「少數中的少數」，往往被忽視或看不見。為應對問題，加州2023年5月啟動反仇恨熱線和資源網路，稱為「加州反仇恨行動（California vs Hate）」。目標是幫助經歷種族主義和仇恨事件人群，提供舉報途徑和必要的支援。

資料顯示，2019年以來，仇恨犯罪報告數量幾乎翻一倍。然而儘管有此開創性措施，農村地區的少數族裔仇恨事件報告率仍然很低。

加州民權部門主任卡什（Kevin Kish）指出，熱線最大價值在於靈活性和包容性。舉報者可用多種語言匿名報告，無需擔心移民身分或執法機構的干預，這種設計不僅幫助建立信任，也鼓勵更多社區成員參與。

加州是全美苗族人口最多的州，逾10萬苗族居民主要集中在大沙加緬度，但由於長期經濟不平等和文化誤解，這些社區一直是仇恨事件高發地。

加州原住民部落面對仇恨行為時，也面臨類似困境。斯通（Kim Stoll）來自米沃克印第安人部落，她分享與保守社區互動經驗，並強調教育和歷史真相在彌合種族鴻溝中的重要作用。斯通說，即使是簡單的公共標識都會成為仇恨行為觸發點。例如，部落成員的車牌標識曾被當作歧視的目標。

儘管加州反仇恨熱線已經取得初步成效，但卡什強調，真正成功需要更多的社區合作與教育，例如透過與少數族裔媒體、地方組織及教育機構緊密合作，可更高效地傳播資訊，並提升農村地區的參與度。

未來加州反仇恨項目可為其他州提供借鏡。全美的農村社區少數族裔同樣面臨被忽視困境，若這一計畫在加州成功，或將成為全國應對仇恨犯罪的新模式。

加州民權部門主任卡什發言。（記者龔玥／翻攝）
加州民權部門主任卡什發言。（記者龔玥／翻攝）

加州 種族主義 仇恨犯罪

上一則

國發會成立矽谷新創基地 營造台美新創生態圈

下一則

中領館慶春節 金山市長羅偉出席

延伸閱讀

新州亞裔老闆比率 僅次夏威夷、加州…餐飲業主居多

新州亞裔老闆比率 僅次夏威夷、加州…餐飲業主居多
搭私人飛機躲野火 小李奧納多挨批偽君子

搭私人飛機躲野火 小李奧納多挨批偽君子
為何總是在野火區建屋：缺房 受災區近6成在6年內重建

為何總是在野火區建屋：缺房 受災區近6成在6年內重建
洛杉磯火災令建築業混亂 灣區恐受影響

洛杉磯火災令建築業混亂 灣區恐受影響
State Farm、加州FAIR計畫 災區承保屋最多

State Farm、加州FAIR計畫 災區承保屋最多

熱門新聞

華人申請家人來美團聚，但不一定適應。（本報資料圖）

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

2025-01-10 01:20
由於氣候變遷，加州近年頻繁發生火災，此照並非本次南加山火。（記者劉先進╱攝影）

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

2025-01-11 20:49
不少華人選民移民入籍。圖為此前屋崙的入籍儀式。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

「在美國像坐牢 打死不再去」華人移民無奈放棄綠卡

2025-01-09 21:23
興建高密度住宅給了很多人在矽谷安家置業的希望，但反對的聲浪也很大。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷房價飆漲 年薪6位數的首購族嘆：錢永遠存不夠

2025-01-14 14:33
知情人士透露，前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事指控。(本報檔案照)

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

2025-01-16 16:30
Meta執行長查克柏格14日上午宣布，公司將裁員5%，並以公司表現最差的員工為主要裁員目標。（美聯社）

Meta 宣布裁員 5% 因應緊張的一年

2025-01-14 17:48

超人氣

更多 >
學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸

學生成副總統 虎媽蔡美兒強勢回歸
搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票

搜尋航班若出現這符號 旅遊專家：先別訂機票
新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司

新聞周刊：川普18歲兒子拜倫去年成立房地產公司
五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起

五款中產階級「以為買得起」家用車 五年後恐就買不起
習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題

習近平與川普通電話：「務必慎重處理」台灣問題