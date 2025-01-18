EMS：少數族裔在農村社區面臨挑戰

加州農村地區的少數族裔常常面臨特殊挑戰。（EMS提供）

加州 是美國人口最多的州，少數族裔占大多數，作為一個多元文化典範，加州在城市展現出豐富的多樣性，但農村地區的少數族裔常面臨特殊挑戰。少數族裔媒體（EMS）1月17日舉辦「探索加州農鄉地區少數族裔社區如何遭遇仇恨以及如何獲得支持」會議，探討以白人為主的農村社區，少數族裔不僅容易經歷種族主義 ，還常感到孤立和不被信任。

許多少數族裔對地方政府缺乏信任，甚至對舉報仇恨事件持謹慎態度。在此情況，他們成為「少數中的少數」，往往被忽視或看不見。為應對問題，加州2023年5月啟動反仇恨熱線和資源網路，稱為「加州反仇恨行動（California vs Hate）」。目標是幫助經歷種族主義和仇恨事件人群，提供舉報途徑和必要的支援。

資料顯示，2019年以來，仇恨犯罪 報告數量幾乎翻一倍。然而儘管有此開創性措施，農村地區的少數族裔仇恨事件報告率仍然很低。

加州民權部門主任卡什（Kevin Kish）指出，熱線最大價值在於靈活性和包容性。舉報者可用多種語言匿名報告，無需擔心移民身分或執法機構的干預，這種設計不僅幫助建立信任，也鼓勵更多社區成員參與。

加州是全美苗族人口最多的州，逾10萬苗族居民主要集中在大沙加緬度，但由於長期經濟不平等和文化誤解，這些社區一直是仇恨事件高發地。

加州原住民部落面對仇恨行為時，也面臨類似困境。斯通（Kim Stoll）來自米沃克印第安人部落，她分享與保守社區互動經驗，並強調教育和歷史真相在彌合種族鴻溝中的重要作用。斯通說，即使是簡單的公共標識都會成為仇恨行為觸發點。例如，部落成員的車牌標識曾被當作歧視的目標。

儘管加州反仇恨熱線已經取得初步成效，但卡什強調，真正成功需要更多的社區合作與教育，例如透過與少數族裔媒體、地方組織及教育機構緊密合作，可更高效地傳播資訊，並提升農村地區的參與度。