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Target、百思買 回收電子產品方便

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
Target回收電子產品給購物卡。（路透）
Target回收電子產品給購物卡。（路透）

很多人喜歡在Target百貨超市購買食品、衣服、家裝和電子產品之類的各種日常用品，可以一站式完成多樣購物需求。但其實還可以賣給Target超市一些閒置不用的東西，其中就包括電子產品回收計畫。

相比蘋果公司和亞馬遜網站的回收抵用計畫，蘋果公司只回收蘋果產品，並且要購買新產品才能抵扣金額。亞馬遜也是如此，回收的手機型號還比較有限。各大電信公司也是要升級成高階手機，才能用舊手機抵扣部分金額。透過Target回收的話，可以直接獲得Target的購物卡，對於不需要換手機，而在Target有購物需求的人來說是非常方便了。

登錄tradein.target.com網站就可以看到從智能手機、平板電腦、遊戲手柄，到耳機、電子遊戲和智能手表都有回收。相比亞馬遜只回收iPhone 11到12之間的型號，這裡從iPhone 5到iPhone 14之間的型號都接受，但只有型號在iPhone 8以上的蘋果手機才有返利。iPhone 8有10元的購物卡。返利最多的是1TB內存的iPhone 14 Pro Max，有430元的購物卡。

同樣是1TB內存的iPhone 14 Pro Max，如果狀況良好的話，百思買(Best Buy)可以最多給到450元的購物卡，當然就只能用來買百思買的各類電子產品。但百思買回收蘋果手機的型號更多，而且從iPhone 7開始就有20元的購物卡。如果是狀況良好的1TB內存的iPhone 15 Pro Max的話最多能拿到540元購物卡。

回收的手機品牌方面，除去蘋果手機外，Target還接受三星、谷歌、微軟、Oneplus、摩托羅拉、阿爾卡特、BLU、 LG、諾基亞和ZTE等手機品牌。百思買也接受類似品牌，但除去三星、谷歌、蘋果三個品牌有單獨列出之外，其他所有品牌都混在一起在「其他品牌」標籤下。找到具體的手機品牌型號鏈接，可能還需要搜索一番。

從回收的品類看，Target回收的智能話筒、媒體播放器和電子遊戲，是百思買不回收的。但百思買回收Target不回收的筆電，並且最高可以給到1800元，還有電子閱讀器、數碼相機、智能家居系統、電子健康設備、電腦配件還有路由器等。

iPhone Target 亞馬遜

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