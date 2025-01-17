洛杉磯火災令建築業混亂 灣區恐受影響

洛杉磯火災可能讓建築業人力流向南加，可能對灣區建築業與住房建設產生影響。(美聯社)

洛杉磯 縣火災預期將帶給建築業數年的混亂，甚至導致建築產業變得更艱難，即使在灣區 ，也可能遭到嚴重影響。

多年以來，灣區建商致力於尋找工人進行整修，建築材料價格飆漲，導致灣區成為全國建築成本最高地區之一。建築業人士接受「舊金山紀事報」採訪時表示，南加州 大火迄今已燒毀約1萬2000間建築，這可加劇建築業現存問題，也可能帶來部分新問題。

「AYA Homes」業主阿吉達瑞(Shawn Ajdari)表示，就像海綿吸水那樣，會吸引承包商到災區重建。他認為，南加火災對灣區影響可能不會立即呈現，洛杉磯縣房主正在整理屋況、決定是否重建。但是，預期火災造成的破壞與重建需求，可能吸引許多承包商與工人。因為他們想到災區找到更有利可圖的工作機會。

一名曾居住在喬治亞州的居民表示，每當颶風襲擊佛羅里達州時，都會見到類似的建築勞動力移動情況，建造房屋找不到工人，因為他們都去了災區、賺取當地支付的兩倍甚至三倍以上收入。南加州可能吸引周邊地區與加州其他地區的承包商，以至於原有客戶感到壓力。由於加州法律要求承包商必須持有執照，限制外州承包商在加州工作的能力，建築工人緊縮情況可能特別明顯。

蘇諾瑪縣「BW Builder」共同擁有人艾維森(Matt Everson)表示，2017年塔布斯大火(Tubbs Fire)也出現類似情況，三年內的建築人力成本上漲兩倍，通膨也導致木材與鋼鐵等材料價格上漲。他預期，受到洛杉磯縣山火影響，未來數年加州建築成本將飆漲。

根據房地產研究公司「CoreLogic」數據，在全國範圍內，自然災害促使材料、勞動力與其他服務需求增加，通常會導致成本增加15%至30%。對保險公司與屋主來說，是持續性挑戰。

「Allied Framers LLC」營運副總裁卡特(Jesse Carter)指出，正在觀察火災是否導致木材採購變得更困難，洛杉磯地區數千名房主正嘗試重建房屋。他認為，未來數月與數年可能「看起來像是疫情時期的大量稀缺」(look a lot like pandemic-era scarcity)，許多公司會遭遇項目延誤、或因為找不到必要建築材料而被迫停工。然而，目前預測火災將如何影響灣區建築業，仍為時過早，建商有責任為客戶制定相關因應計畫。