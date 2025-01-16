不滿Meta新政策 智財權律師解除委任

對查克柏格新政策感憤怒，著名智慧財產權律師暨史丹福大學教授解除與Meta的合作關係。(取自查克柏格臉書)

由於對查克柏格 (Mark Zuckerberg)新政策感憤怒，著名智慧財產權律師暨史丹福大學 教授萊姆立(Mark Lemley)解除與Meta的合作關係。

萊姆立是知名智慧財產權律師，也是史丹福大學法學院教授。他是Meta眾多律師之一、並代表參與一場法律訴訟，其涉及這家科技業巨頭涉嫌使用版權文件訓練人工智慧 。此為一宗備受矚目案件，包括Sarah Silverman、Ta-Nehisi Coates和其他作家，與世界最大公司對簿公堂，有可能產生具有意義判決(formative case law)。但是，萊姆立對他的客戶非常不滿意，無法繼續。

舊金山新聞媒體「SFGATE」報導，根據文件，萊姆立日前已退出此案與Meta的律師名冊。他在社交媒體「Bluesky」發文解釋理由，表示一直在努力思考如何應對查克柏格與Facebook陷入有毒的男性氛圍(masculinity)及新納粹狂熱(Neo-Nazi madness)。

他寫道，曾想徹底退出Facebook，但在其中的朋友與人脈很珍貴。但他已停用自己的Threads帳戶，並表示將停止透過Facebook與Instagram上的廣告購買商品。

此外，萊姆立也表示，不再將Meta作為客戶。儘管他認為，在所代表進行的生成性人工智慧版權糾紛中，他們是正確一方，並且希望他們能獲勝，但出於良心，無法再擔任他們的律師。

「SFGATE」問及是何因素促使他做出決定。萊姆立提及公司內容審查系統的變化，Meta明確允許貼文「基於性別或性取向的精神疾病或異常指控」。此外，也有媒體報導，Meta正終止主要的多元化、公平與包容性計畫。

萊姆立表示，出於良心，不能再與做出這些決定的公司有任何聯繫，決定退出。他認為，Meta在訴訟案中仍有優秀的律師代表，相信應該會贏得勝利。

萊姆立自2023年以來，經由Lex Lumina律師事務所處理版權案件，他的名字曾出現在超過100宗訴訟文件。科技巨頭Meta已聘請「Cooley and Cleary Gottlieb Steen & Hamilton」律師事務所負責此案。針對「SFGATE」報導，Meta尚未回應有關評論。