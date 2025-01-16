聖塔克拉拉將啟動收集家庭危險廢物

聖塔克拉拉市收集家庭危險廢物。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉市將在25日（星期六）舉辦家庭危險廢物投放活動，為居民提供一個安全處理家庭有害廢物的機會。這項活動希望能夠幫助居民妥善處理生活中不需要的危險物品，保護環境，同時減少對人類健康的潛在危害。

家庭危險廢物指那些被標記為易燃、有毒、腐蝕性或反應性的日常用品，這些物品如果被隨意丟棄，會對環境和人類健康造成威脅。例如，未妥善處理的電池可能會釋放重金屬污染土壤，廢舊電子設備中的有毒物質可能滲入地下水。通過參加家庭危險廢物投放活動，居民可以有效減少潛在危害，為保護自然環境貢獻一份力量。

此次活動面向聖塔克拉拉市的所有居民，參與者需提前預約。可以通過撥打電話或訪問官方網站進行註冊。具體的投放位址將在預約完成後提供。本次活動接受多種類型的家庭危險廢物，包括但不限於照明設備， 螢光燈管、緊湊型螢光燈燈泡（CFL）。油漆及塗料及相關容器。汽車液體（如機油、防凍液、剎車液）。家庭清潔用品： 清潔劑、溶劑。電池， 包括家用電池和鋰電池。氣體罐體，如丙烷和氦氣罐。肥料、殺蟲劑、木材防腐劑。醫療廢物，包括利器容器和過期處方藥。電子廢物，舊電腦、手機等電子設備。