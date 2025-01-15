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華人第一位 李洲曉接任聖塔克拉拉縣議長

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
李洲曉（左）接替艾倫伯格成為聖塔克拉拉縣議會議長。（聖塔克拉拉縣提供）
李洲曉（左）接替艾倫伯格成為聖塔克拉拉縣議會議長。（聖塔克拉拉縣提供）

聖塔克拉拉縣議會14日選舉現任第三區議員李洲曉（Otto Lee)為新任議長。這也是華人第一次擔任這項職務。現任第一區議員艾麗娜（Sylvia Arenas)為副議長。卸任議長艾倫伯格（Susan Ellenberg)將繼續擔任第四區議員。歡迎新當選的第二區議員楊貝蒂（Betty Duong）和第五區議員安倍-古賀（Margaret Abe-Koga）加入議會。

艾倫伯格表示，過去兩年作為議長服務聖塔克拉拉縣是自己的榮幸。她回憶自己任期內，與李洲曉及其他議員合作完成了很多重要民生項目。擔任縣議員已屆六年的她，展望未來，認為在支持社區、解決財務難題、確保本縣居民福祉方面還大有可為。

李洲曉表示，自己會保持一直以來的同理心、慈愛和謙遜，也希望本縣所有公務人員能以居民的需求為先。為了更好服務縣民，他希望縣府可以更加負責和高效，簡化流程和文書工作。他說，自己工作的原則之一是不去想當然，二是要跟進、跟進再跟進。

他鼓勵借鑑其他地區好的做法，並提出利用科技減輕重複繁瑣的工作。他提到縣議會的每一位議員都來自不同的背景，有著不同的人生經歷，認為這樣多元的視角可以讓本縣更加強大。他保證會盡力傾聽不同的聲音，並促成共識。

華人 安倍

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