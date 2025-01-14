「教父」導演柯波拉 告助手盜賣酒桶、挪用資金

「教父」導演柯波拉的納巴酒莊起訴他的 「得力助手 」涉嫌偷盜酒桶。（取自Pexels）

舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，著名電影「教父」導演柯波拉（Francis Coppola）和他的納巴谷（Napa Valley）酒莊Inglenook指稱被助手兼承包商偷盜了酒桶。自提起訴訟以來，雙方的指控和否認糾纏不清。

在去年7月向納巴縣高等法院提起的訴訟中，Inglenook指控一名獨立承包商盜賣26個酒桶、挪用資金和發送虛假發票。訴狀要求賠償損失200多萬元，還將購買這些酒桶的納巴谷一家酒莊列為被告。案件管理聽證會定於4月9日舉行。

在9月份的一份法庭文件中，承包商比克（George Beeker）否認這些指控，並聲稱這起訴訟是對他與傳奇導演另一起糾紛的報復，他聲稱自己曾是這位傳奇導演的密友。隨後，11月，買方Calistoga Vintner Services公司（簡稱 CVS，並非連鎖藥房CVS）對比克提起交叉訴訟（cross-complaint），聲稱他虛假陳述自己被授權代理銷售。

比克聲稱他與柯波拉的關係不僅是生意，也是友誼，從2021年開始，他說他和柯波拉 「每天都要交流幾次」，並互贈禮物，他還說，「出於友誼」，他為柯波拉的幾個項目做了無償工作。

比克是非營利諮詢公司MissionFirst的共同所有人，Inglenook於2019年聘他擔任獨立承包商。當時，作為納巴谷歷史最悠久、遊客最多的酒莊之一，Inglenook正在建造一個占地2萬2000平方呎、擁有120個高科技酒桶的大型酒莊生產車間。比克在法庭文件中說，他 「被聘為業主代表」，「主要負責使項目步入正軌」。

2021年，Inglenook購買了26個酒桶，總價值約200萬元，但酒莊最終無法使用這些酒桶。訴訟稱，2022年，比克向 Inglenook「謊稱 」他正在與幾家酒莊商談出售這些酒桶。訴訟稱，比克後來說這些談判 「失敗了」，MissionFirst 於2021年12月22日「簽訂了一份書面協議」，以120萬元的價格將儲酒罐出售給CVS。

買方CVS的反訴確認該銷售在該日完成，並聲稱比克稱其所代表的 MissionFirst 是 「由 Inglenook 擁有和╱或附屬於 Inglenook 的」，是「酒桶的合法和適當的賣方」。

Inglenook的訴訟稱比克和CVS的行為是「侵權、惡意、蠻橫、壓迫、卑鄙和欺詐」。

在對訴訟的回應中，比克承認他出售了酒桶，但否認了Inglenook關於欺詐和盜竊的指控，將糾紛歸咎於 「溝通不暢」。他還聲稱，Inglenook的訴訟與他和Sofia Properties（柯波拉擁有的一家物業管理公司）之間的另一起案件 「直接相關」。他認為，Inglenook的訴訟是企圖將他驅逐出他聲稱與柯波拉在2021年共同購買的一處住宅物業。