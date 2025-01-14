事實核查「用愛發電」 華促會對抗謠言

擁有數個事實核查平台的非營利機構華促會，在金山華埠舉行讀者見面會。（記者劉先進╱攝影）

擁有數個事實核查平台的非營利機構、美國華人 權益促進會( CAA，簡稱華促會)，最近在金山華埠 舉行讀者見面會，未來希望用更簡介、形象化的語言，對抗謠言和不實訊息。

華促會旗下的事實核查平台有闢謠吧、正義補丁和美國華人雜談等，最近關於加州 山火的闢謠文章，點擊率上萬，顯示在中文社區頗有影響力。

華促會中文數字互動宣導詹涓說，對團隊寫的文章質量頗有信心，但有時覺得孤獨，希望讀者多點留言和點讚，讓作者不再焦慮。中文數字互動宣導Kennis Chen說，此前母親相信很多有關疫苗的假消息，隨著與母親和其他社區成員接觸、理解，「希望構建人與人之間的真實和溝通，而非簡單認為『對方好蠢』。」

華促會數字互動項目經理牛金霞（Jinxia Niu）坦承，以選舉為例，事實核查的作用不如期待高。「選舉是找到多數人想要什麼，資訊的本質是連接。」但她強調，事實和真相在民生、災難中依然很重要，可以拯救很多人的生命。

牛金霞說︰「我們很幸運，有非營利機構依賴，有資金支持。但朝不保夕，支持可能很快消失，自媒體闢謠更是用愛發電、在孤獨掙扎中生存。希望華人讀者逐漸養成付費閱讀高質量文章的習慣，讓靠愛發電的日子，稍微好一些。」

美華雜談編輯兼作者Terry Cui說︰「如果有假訊息讓你生氣，可以先研究再決定是否轉發。如果有條件，可去參與其中，避免進一步傳播不實訊息。」