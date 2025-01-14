我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

新任CEO出手了 星巴克新規：沒消費禁占位借廁所

蘇諾瑪議員 丁駿輝推華人文化傳承

記者龔玥╱聖荷西報導
蘇諾瑪市（Sonoma）華裔市議員丁駿輝（Jack Ding）接受本報專訪。(記者龔玥/攝影)
蘇諾瑪市（Sonoma）華裔市議員丁駿輝（Jack Ding）接受本報專訪。(記者龔玥/攝影)

蘇諾瑪市（Sonoma）華裔市議員丁駿輝（Jack Ding）表示，華人社區在推動文化傳承、捍衛權利和培養下一代公民意識中扮演著重要角色，在新的一年，他將繼續呼籲更多人關注華人對美國社會的貢獻。

作為蘇諾瑪民選官員，丁駿輝一直致力於挖掘華人移民的歷史，並推動相關專案讓這段歷史為更多人所知。他提到，19世紀中期，華人在蘇諾瑪占總人口四分之一，對加州葡萄酒產業的建立和發展有著關鍵作用，然而這段歷史卻鮮有人知。

「我們不能讓華人的貢獻被遺忘，他們是這座城市的建設者，是社區的創造者。他們因為種種原因離開了，但他們的故事必須被講述。」丁駿輝正在推動建立一座華人歷史紀念碑，以紀念這些為社區發展做出卓越貢獻的先輩。他還計畫舉辦展覽和教育活動，讓大眾了解華人移民在加州歷史中的重要地位。

此外，他講述了1970年代的一次發現。蘇諾瑪一所小學擴建時挖出多具遺骸，經考證這些都是19世紀華人移民的遺骨。「這些年輕的移民，為美國的建設付出了青春和生命，但在歷史書中沒有一筆紀錄。他們甚至在去世後都被拒絕葬入白人墓地，這是一段令人心碎的歷史，也是我們努力改變的原因。」

丁駿輝認為，通過教育讓年輕人了解華人移民的歷史和文化，他們才能更加自信地融入主流社會，同時保持對自身文化的認同。「我們需要通過實際行動，激勵下一代為社區做出貢獻。這不僅僅是教育問題，也是一個延續華人精神的過程。」

丁駿輝日前參加新年社區茶話會，會中也分享他對當前美中關係的見解，並分析新總統可能帶來的政策變化。他指出，美國總統的更替不會顯著改變大方向，但移民政策的調整卻對華人社區產生了重大影響。歷史上的「排華法案」陰影至今依然存在。

丁駿輝說：「我們華人在美國建國200多年的歷史中，是唯一因種族和文化被聯邦立法排斥的群體。這段歷史提醒我們即使作為美國公民，依然要警惕權利被侵害的風險。」他呼籲華人團結，積極參與社會事務，爭取平等對待。

丁駿輝還強調，華人社區需要在更大範圍內講述自己的故事。「我們要讓人們知道，華人文化不僅僅是傳統節日和美食，它是一種堅持、一種智慧，更是一種改變世界的力量。」

對於2025年的規畫，丁駿輝希望透過更多項目推動華人社區的發展。他提到一個建造中式涼亭的建築專案，象徵著連接歷史與現代，同時展示華人對美國社會的貢獻。

他說︰「我們有5000年的文化傳承，在美國這片土地上，我們同樣能夠創造輝煌。」

華人 移民 加州

上一則

洛縣起訴10趁火打劫犯 籲商家勿乘機提價

下一則

1.5億收購地區醫療中心 聖塔克拉拉估將恢復多項服務

延伸閱讀

拜登：未來美國兩艘航艦以柯林頓、小布希命名

拜登：未來美國兩艘航艦以柯林頓、小布希命名
TikTok恐被禁 美國大批用戶轉去小紅書「要學講中文了」

TikTok恐被禁 美國大批用戶轉去小紅書「要學講中文了」
拜登總結外交成果：中國經濟永遠不會超越美國

拜登總結外交成果：中國經濟永遠不會超越美國
美國擬3級列管AI晶片 專家：中國AI發展將弱化

美國擬3級列管AI晶片 專家：中國AI發展將弱化
路透：美國認定中國造船海運業涉不公平貿易 恐祭懲罰

路透：美國認定中國造船海運業涉不公平貿易 恐祭懲罰

熱門新聞

去年被邀請到蘋果總部的獲勝者獲得了與蘋果總裁庫克互動的機會。（蘋果公司提供）

蘋果Swift學生挑戰賽 2/3起接受遞交參賽作品

2025-01-08 01:14
華人申請家人來美團聚，但不一定適應。（本報資料圖）

「在美太孤單，像坐牢」華人無奈放棄綠卡：打死不回去

2025-01-10 01:20
不少華人選民移民入籍。圖為此前屋崙的入籍儀式。示意圖。（記者劉先進╱攝影）

「在美國像坐牢 打死不再去」華人移民無奈放棄綠卡

2025-01-09 21:23
由於氣候變遷，加州近年頻繁發生火災，此照並非本次南加山火。（記者劉先進╱攝影）

加州保護魚缺水難滅山火？ 小心南加山火5謠言

2025-01-11 20:49
2025年美國國內、國際旅行都有新規定，大家要留意。（記者張宏╱攝影）

2025年旅行新規 8日起赴英國需先申請ETA

2025-01-06 01:00
25%的舊金山購房者希望搬離，而加州首府沙加緬度是舊金山購房者最受歡迎的目的地。圖為沙加緬度城市。（記者劉先進╱攝影）

金山居民若搬離 最想到沙加緬度 洛杉磯及聖地牙哥分列二三名

2025-01-11 01:20

超人氣

更多 >
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳