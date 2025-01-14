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財務危機 Muni將減多條路線服務 地鐵系統也受影響

編譯組╱綜合報導
面臨急迫的財務危機，Muni將於2月起削減多條公車路線服務。(取自舊金山市交通局臉書)
面臨急迫的財務危機，Muni將於2月起削減多條公車路線服務。(取自舊金山市交通局臉書)

舊金山市交通部門官員表示，由於面臨急迫的財務危機，Muni將於2月起削減多條公車路線服務。

舊金山市交通局表示，為了充分利用現有乘客的「有限預算」(limited budget)，將減少三條熱門路線的平日公車班次行駛頻率：24 Divisadero、38 Geary 與43 Masonic。自2月1日起，上午10時至下午1時期間，這些路線的公車班次將減少，因為工作日人流較少。

此外，還將削減1X California Express路線的兩趟晨間班次，分別是在上午7時15分與7時45分，從33rd Avenue與Geary Boulevard兩個路線出發。

舊金山紀事報報導，當局節省成本的措施也將影響到地鐵系統。舊金山交通局將於周末時段，在K Ingleside與M Oceanview路線運行單列車(one-car trains)，目標為節省維護與清潔費用。

通勤者還將會見到其他路線變化，例如29 Sunset多個站點改變，其基本上與預算無關。部分新站點將設有防護棚與更多供民眾候車空間。

自3月15日起，30 Stockton的短程路線將從Van Ness大道與North Point街延伸至聯合廣場，而不是繼續前往目前在Fourth 與King streets的加州火車站終點站。

舊金山交通局發言人巴內特(Benjamin Barnett)在交通局部落格文章寫道，做一些改變不容易，但透過調整，可持續提供穩定服務，同時解決舊金山交通局財務問題。

不過，發言人加藤(Erica Kato)指出，這次削減交通路線服務，與多年來一直推行的成本中性服務改革相較，僅是適度微調。當局將於2月增加一些前往市中心服務，包括從Marina出發的30X Marina Express濱海快車，支援通勤人士重返辦公室。

然而，非營利組織San Francisco Transit Riders倡議人士擔憂，部分公共交通路線精簡服務，會導致公車更加擁擠，並會阻礙乘坐交通工具。他們特別強調30S Stockton短程路線的影響，一旦列車在聯合廣場停靠，民眾不但將不搭乘加州火車，也會較少前往市場街(Market Street)。若舊金山交通局不重新規畫其財務基礎，恐怕將出現更大規模的交通路線削減。

舊金山 加州 預算

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