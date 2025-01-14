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聖馬刁縣財報：失業率加州最低 GDP增幅第一

記者徐蓓蓓╱聖馬刁縣報導
聖馬刁縣上一財年失業率3.5%，為加州58個縣最低。（取自聖馬刁縣政府網站）
聖馬刁縣上一財年失業率3.5%，為加州58個縣最低。（取自聖馬刁縣政府網站）

聖馬刁縣政府日前發布財報顯示上一財年開支主要集中於健康、公共安全和公共輔助等三項，占比全年財政支出的82%。其中40%用於縣內醫療中心和診所的開支，24%用於公共安全， 18%用於公共輔助服務。

據悉，財報內容包括縣政府財務報表、縣通用基金（general fund）的基金財務報表、管理層討論分析和備注等。聖馬刁縣通用基金是該縣大部分運營的預算和資金來源。

上一財年聖馬刁縣通用基金收入總計達到21億元，支出總計達到18億元。養老金淨負債增至8億2300萬元。K提案基金（選民通過的縣內半分錢銷售稅）花費總計1億2400萬元，包括住房和遊民方面的5000萬元支出，青少年和教育方面1400萬元支出，精神健康和其他健康相關方面1900萬元支出。

包括物業稅、銷售稅及臨時居住等方面的稅金共計11億元，與之前的年份持平。

此外，聖馬刁縣還收到了州府2022-2023財年拖欠的4100萬元續領車輛牌照費（VLF)。23-24年度拖欠的6800萬元尚未收到。

縣府上一財年收入的90%來主要有三個來源：其中37%來自稅收（以物業稅為主），26.5%來自聯邦和州府的補助，還有26.5%來自聯邦醫保加州醫保和其他健康服務保險的支付費用。

在主要經濟指數方面，聖馬刁縣失業率保持在3.5%，為加州58個縣最低。最新發布的統計數字顯示，該縣GDP在全美各縣中排名第15位，增幅達到7.7%排名第一。

在2022年和2023年連續下跌之後，聖馬刁縣的辦公樓空置率2024年6月上升到10.8%，並在第3季度上升到11.2%，接近21年6月11.5%的水平。

財報還提到聖馬刁縣目前有不少正在施工中的大型項目。2023到2024財年，該縣的固定資產因此從2億2700萬元增長至19億元。

報告指出，不斷上升的營運成本，填補養老金負債和大型基礎設施項目的投資要求嚴格的預算規畫，才能保證聖馬刁縣長期的財務健康，和向居民提供必要服務的能力。

加州 預算 醫保

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