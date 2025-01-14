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1.5億收購地區醫療中心 聖塔克拉拉估將恢復多項服務

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
地區醫療中心是東聖荷西地區主要的緊急健康服務提供者，治療一系列嚴重和危及生命的病症。 （取自地區醫療中心網站）
地區醫療中心是東聖荷西地區主要的緊急健康服務提供者，治療一系列嚴重和危及生命的病症。 （取自地區醫療中心網站）

聖塔克拉拉縣與HCA健康服務日前達成正式協議，由聖縣出資1億5000萬元購買「地區醫療中心（RMC)。」雙方簽訂了「資產購買協議」，計畫將地區醫療中心納入聖塔克拉拉山谷健康（SCVH)服務體系。交易預計在4月1日完成，由聖縣接管醫院的運營。

不過，這一日期有可能還會受到交易流程和監管審批等因素的影響。

地區醫療中心是東聖荷西地區主要的緊急健康服務提供者，治療一系列嚴重和危及生命的病症。2024年8月，HCA健康服務將地區醫療中心的創傷、中風和一部分心臟疾病的治療服務降級，引起病人和周邊居民的擔憂。

聖塔克拉拉縣計畫一旦接收醫院運營就馬上恢復2級創傷治療服務，並很快增加綜合中風和ST區段上升心肌梗塞的治療服務，還會在之後恢復2020年就關閉的待產和分娩服務。

地區醫療中心有258張病床，服務東聖荷西地區已經有60年。HCA健康服務在過去10年投入很多資金來更好地滿足本地社區多樣化的醫療需求，包括改造升級以符合加州地震安全標準等。地區醫療中心22年、23年、24年連續3年被獨立評價機構Healthgrades評為全美250所最佳醫院之一。就綜合診療表現而言，名列全美醫院前5%。

為了實現2025年4月1日完成交易的目標，聖塔克拉拉縣目前還需要加州州府的授權批准。聖塔克拉拉縣會在接下來的兩天之內提交批准申請。

加州 中風 聖荷西

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