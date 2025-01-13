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15人角逐屋崙市長 採復選排名制

記者劉先進╱屋崙報導
屋崙4月15日的特別選舉中，市長和第二區市議員的角逐，依然採用復選排名制。目前有15人角逐市長席位，6人參與第二區市議員爭奪。（記者劉先進╱攝影）
屋崙4月15日的特別選舉中，市長和第二區市議員的角逐，依然採用復選排名制。目前有15人角逐市長席位，6人參與第二區市議員爭奪。（記者劉先進╱攝影）

屋崙4月15日的特別選舉中，市長和第二區市議員的角逐，依然採用復選排名制（ranked choice voting）。目前有15人角逐市長席位，6人參與第2區市議員爭奪。

屋崙市議長詹金斯 (Kevin Jenkins)任職臨時市長。前市議員卡普蘭 (Rebecca Kaplan) 擔任第二區臨時市議員。在4月15日的特別選舉上，將決定這兩個席位的歸屬。

競選市長的15人人選中，最有競爭力的是前聯邦眾議員芭芭拉·李 (Barbara Lee)，前市議員、曾參與2022年市長選舉的泰勒（Loren Taylor）以及多次參與市長角逐的華裔Peter Liu。此外，還有音樂家和製作人加林（Johnny Gatlin）。阿拉米達縣地檢長辦公室的招聘和留任主管傑弗里斯（Desmond Jeffries），他曾明確反對罷免前地檢長官善貞。

另外還有退伍軍人、律師事務所的法律執業助理喬丹 (Tyron Jordan)，以及韋伯 (Renia Webb)。後者在盛桃擔任第四區市議員時候，曾擔任辦公室職員。 這兩人也參與了選舉。

屋崙第二區包括華埠、公路580上方的美麗湖周邊Lakeshore、Trestle Glen和 Crocker Highlands社區，以及從克利夫蘭高地到東部的聖安東尼奧、傑克倫敦的所有社區。該區市議員角逐中，有曾被拜登政府任命為交通部助理部長特別顧問王夏琳（Charlene Wang），牧師安德森（Kenneth Anderson）等。

這兩個席位均採用複選排序方式計票。選民在選票上按偏好對多個候選人進行排名，分別寫出第一選擇、第二選擇等。若沒有候選人的第一選擇票拿到多數票、超過50%，將淘汰第一選擇中得票最少的候選人。該候選人得票自動轉給選民的第二選擇，將相應票數加給該候選人，如此反復計算，直到某個候選人的得票率超50%當選。2022年，前亞裔市長盛桃就採用這種方法，險勝對手泰勒。

在特別選舉的中，還有一項重要提案交給選民公投。內容是將屋崙的銷售稅從10.25%提高到10.75%，與阿拉米達、艾伯尼（Albany）、海沃、紐華克、聖利安住和聯合市的稅率相同。這項稅收每年將為屋崙增加收入2000萬元，用於警員、消防、公共工程和許多其他由通用基金支付的服務。

從3月17日開始，屋崙所有登記選民都將通過郵寄方式收到選票。選民可以填寫選票並將其投入選票投遞箱或郵寄回阿縣選民登記處。選票必須在4月15日或之前寄回或郵寄回。3月17日，在位於屋崙Fallon 街1225號G-1 室的阿拉米達縣選民登記處，選民可以親自提前投票。4月5日，屋崙將開放其他一些投票中心，允許現場投票。

屋崙 投票 選民登記

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