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「消失的愛人」綁匪涉2起入室性侵案

記者葛歆睿╱山景城報導
網飛2024年初上映的紀錄片「美國噩夢」，講述了穆勒2015年在瓦列霍市綁架哈斯金斯事件。該案件被媒體稱為「消失的愛人騙局」。（取自網飛）
網飛2024年初上映的紀錄片「美國噩夢」，講述了穆勒2015年在瓦列霍市綁架哈斯金斯事件。該案件被媒體稱為「消失的愛人騙局」。（取自網飛）

藉助先進的法醫DNA測試技術，聖塔克拉拉縣地檢處日前指控一名臭名昭著的綁架犯，與15年前發生在山景城和巴洛阿圖系列入室性侵案有關。

47歲的嫌疑人穆勒（Matthew Muller），是網飛（Netflix）紀錄片「美國噩夢」（American Nightmare）的主角，該劇講述了他 2015年在委利賀市綁架哈斯金斯（Denise Huskins）事件。案件被媒體稱為「消失的愛人騙局」（Gone Girl Hoax）。

經過新線索，聖塔克拉拉縣地檢處與巴洛阿圖和山景城警察局合作，將所有證據送回地檢處犯罪實驗室進行進一步測試。地檢處的刑事學家在嫌疑人用來捆綁其中一名受害者的繩索上發現了穆勒的DNA。隨後，警方和地檢處展開了深入調查，最終提出了目前的指控。

穆勒目前因2009年的罪行面臨兩項在入室犯罪中實施性侵的重罪指控。如果被判有罪，他可能面臨終身監禁。

「此人的暴力犯罪行為就像是好萊塢的劇情，但卻是真實的、令人悲痛的事實，」地檢長羅森（Jeff Rosen）說，「我們的目標是確保這名被告受到應有的懲罰，永遠無法再傷害或恐嚇他人。我們希望這場噩夢徹底結束。」

六年後，穆勒因身為哈佛法學院畢業的海軍陸戰隊員，卻犯下「消失的愛人」案件，而聲名狼藉。

2015年3月23日，穆勒涉嫌闖入委利賀市的一戶住宅，對一對年輕情侶下藥並綁住他們，隨後綁架了哈斯金斯，將她帶到南太浩湖的一個小木屋，並對她進行性侵。兩天後，穆勒駕車將受害者送至南加州並釋放她。

警方最初認為這是受害者的男友策畫的騙局，媒體根據暢銷小說及電影「消失的愛人」，將其稱為「真實版『消失的愛人』」。

身為哈佛法學院畢業的海軍陸戰隊員的穆勒，在2015年犯下「消失的愛人」案件後入獄...
身為哈佛法學院畢業的海軍陸戰隊員的穆勒，在2015年犯下「消失的愛人」案件後入獄。現因新的DNA證據，被指控與2009年發生在山景城和巴洛阿圖的一系列入室性侵案有關。（記者葛歆睿 / 製圖）

DNA 暴力犯罪 加州

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