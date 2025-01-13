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金山交通路線改道 提升安全效率

記者李怡╱舊金山報導
舊金山新年以來施行日光法案，規定交叉路口20呎範圍內禁止停車。（記者李怡╱攝影）
舊金山新年以來施行日光法案，規定交叉路口20呎範圍內禁止停車。（記者李怡╱攝影）

為了緩解交通擁堵、提升公共交通效率以及保護行人安全，舊金山市政府於2025年正式啟動一系列交通路線改道計畫。此次計畫不僅包括對公交和私家車道的優化，還結合了全面實施的日光法案（Daylighting Law），旨在進一步提高城市交通的安全性和便捷性。

根據改道計畫，市場街（Market Street）將進一步限制私人車輛通行，擴大公共交通專用道和自行車道的範圍，保障巴士和電車的運行效率。同時，所有交叉路口將清理視線障礙，減少盲點，進一步配合日光法案的執行，確保駕駛在轉彎時擁有更清晰的視野。

灣區捷運（BART）也進行了多項服務調整。為應對高峰時段的擁擠情況，BART將增加班次並優化主要線路設計。BART站外的交叉路口已全面設置行人專用過道，並重新規畫視野範圍，以提升步行乘客的安全性。

Geary大道的快速公交專用道進一步升級，減少與普通車道的交叉點，並安裝了更多信號優先系統，來提升巴士運行效率。所有轉角區域均設置禁停區，確保行車和行人的視野暢通無阻。這些措施與日光法案相輔相成，形成了一個更加安全的交通環境。

日光法案自2023年分階段推行以來，已覆蓋了大部分主要街區，規定交叉路口20呎範圍內禁止停車，從而減少盲點並提升行人安全。2025年，該法案將進一步擴展至次要街道和住宅區，並加強執行力度，全面覆蓋舊金山的所有道路網絡。

對於此次改道計畫和日光法案的進一步推行，居民意見不一。居住在海斯谷（Hayes Valley）的Sarah Lin說：「日光法案的確讓我感到更安全。作為一名騎自行車的通勤者，我注意到路口的視線好多了，駕駛員也更容易看到我們。」

也有舊金山居民對停車位的進一步減少表示不滿，住在Nob Hill的Carlos Gomez表示：「我們本來就已經很難找到停車位了，現在還要移除更多，這對於像我這樣的通勤者來說很麻煩，」他認為，市政府應在推進安全措施的同時平衡居民需求。

據舊金山市交通局（SFMTA）的數據，自日光法案實施以來，涉及行人的交通事故數量下降了15%。市政府表示，此次改道計畫與日光法案的結合，將使舊金山更接近「零死亡願景」（Vision Zero）的目標，減少所有交通事故和死亡率。

未來，市政府計畫進一步加強交通監控設備的部署，並在道路轉角處安裝智能信號燈，以提升整體交通管理效率。

此次改道計畫的第一階段預計在2025年底完成，後續將根據居民反饋進行優化調整。交通局表示：「這不僅僅是交通的改善，而是對城市生活質量的一次全面提升。」

舊金山新年以來施行日光法案，規定交叉路口20呎範圍內禁止停車。（記者李怡╱攝影）
舊金山新年以來施行日光法案，規定交叉路口20呎範圍內禁止停車。（記者李怡╱攝影）
舊金山新年以來施行日光法案，規定交叉路口20呎範圍內禁止停車。（記者李怡╱攝影）
舊金山新年以來施行日光法案，規定交叉路口20呎範圍內禁止停車。（記者李怡╱攝影）

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