EMS線上會 聚焦全球傳染病防控

EMS線上會議討論了全球健康挑戰。（圖由EMS提供）

2025年才剛剛開始，全球範圍內已經面臨多種病毒威脅，包括諾羅病毒、人偏肺病毒、猴痘 以及持續影響的新冠疫情 。少數族裔媒體記者會(EMS)1月10日舉行線上會議，匯集多領域專家，並將會議聚焦於新興傳染病全球挑戰及氣候變化對疾病傳播影響，為未來的健康危機防控提供指導。

多位專家出席，包括舊金山加大傳染病專家陳子平（Dr. Peter Chin Hong）、德州農工大學生物學教授本傑明博士（Dr. Benjamin Neuman）、范德堡大學醫學院夏弗那博士（Dr. William Schaffner）等。他們就當下的流感暴發、疫苗 接種的挑戰及氣候變化對傳染病的潛在影響進行討論。

專家分析，極端天氣和全球氣溫上升加速病毒的跨境傳播，並對現有的疫苗供應鏈和接種計畫構成威脅。其中，氣候變化正在削弱人類自18世紀以來建立的疾病防控安全網，疫苗接種率可能下降，原本穩固的公共健康體系面臨挑戰。

本傑明表示，氣候變化不僅改變了病毒傳播的地理範圍，還增加呼吸道感染疾病的傳播風險，密集的人群聚集、節假日的旅行及學校的重新開放，使得包括流感和新冠病毒在內的病毒傳播更加複雜。

會議中專家提到，呼吸道病毒感染的高發季節讓許多醫院人滿為患，而醫療物資供應短缺進一步加劇危機。夏弗那博士表示，大家需要加強醫院的應急能力，同時在全球範圍內建立更加高效的監測和預警系統。

專家們還討論了美國作為全球領袖，如何在疫情應對中與國際社會合作。一些與會者提到，地緣政治緊張局勢和政府對傳染病研究的投資減少，可能會削弱全球防控能力。

此外，會議特別提到諾羅羅病毒和猴痘的應對策略。與會者回顧近期諾羅病毒的暴發案例，並就預防措施提出了具體建議，包括強調手部衛生和避免食用未經徹底烹飪的海鮮。