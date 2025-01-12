尹氏莊園建成 政商精英慕名打卡

尹集成的夫人黃春芳給來自全美的APAPA領導人介紹莊園。（王繪灃提供）

1月10日，一場具有深遠意義的會晤在位於瓦卡維爾市的尹氏莊園舉行。美國印度亞裔 科技工作者代表團慕名前來，拜訪了亞太公共事務聯盟（APAPA）創辦人尹集成（CC Yin），就科技合作與亞裔政治教育等議題展開熱烈討論。這片承載著亞裔歷史與文化的土地，再次成為北加州 亞裔社區發展的中心舞台。

尹氏莊園地處瓦卡維爾市，位於舊金山灣區與加州首府沙加緬度間，是一個連接矽谷科技中心和加州政治核心的黃金節點。莊園距離著名的NAPA酒鄉僅20多英哩，地理位置得天獨厚。這裡的清晨，太平洋的水氣穿過納巴（NAPA）山谷並湧入蘇拉諾（Solano）山谷，陽光升起後霧氣散去，滋養著連綿的葡萄園，孕育出享譽全球的新世紀葡萄酒。

尹氏莊園內設有葡萄園、人工湖、高爾夫球場、網球場、籃球場、射擊靶場及動物園，同時還有會議中心和民宿酒店，為各類訪問者提供全方位的體驗。莊園的背後，是一段充滿奮鬥與重生的故事。30多年前，尹集成夫婦在草木叢生的荒地上開啟了這片莊園的建設，從最初的選址、設計到規畫，他們全程參與，傾注了無數心血。尹氏莊園並非單純的私人地產，這裡已建成亞裔文化中心並成為亞裔文化的象徵。

2018年一場突如其來的野火吞噬了莊園的大半面積，帶來了巨大的打擊，然而尹氏一家並未因此而放棄，他們在廢墟中重建，打造出規模更大、功能更完善的莊園，並在此基礎上設立了具有深遠意義的亞裔文化中心。近年來，這裡成為北加州政商界與文化領域的重要地標。

莊園內的亞裔文化中心由尹氏夫婦捐獻給APAPA，這為亞裔政治教育提供了堅實的硬體基礎。從創立之初，APAPA便致力於促進亞裔參政議政，提高亞裔社區的政治參與度。尹氏莊園成為大型活動的主要舉辦地，包括政治論壇、文化節慶以及青年教育專案。莊園中心廣場矗立著一尊孔子塑像，象徵中華文化的核心價值，吸引了無數遊客駐足拍照。

如今，尹氏莊園不僅是亞裔文化的象徵，更是全球精英聚集地，從加州州長到國會議員、從矽谷科技企業家到國際商業領袖，眾多政商名流先後拜訪莊園，與尹集成夫婦共同探討亞裔社區的發展路徑。今年1月印度亞裔科技工作者代表團拜訪，正是這片土地獨特魅力的最新見證。

代表團成員們對尹氏莊園的歷史與現狀深感敬佩。有人表示，尹氏夫婦不僅是亞裔成功的象徵，更是連接多元文化的重要橋梁，莊園內的一草一木、一磚一瓦，都體現了對文化傳承和社區責任的用心。

尹集成對訪客表示，亞裔社區的強大，離不開教育與合作，「尹氏莊園不僅屬於我們家，更屬於所有致力於推動亞裔政治與文化發展的群體」。他進一步強調，科技是當今世界發展的核心，亞裔群體需要在這一領域擁有更多話語權。

代表團這趟訪問，為APAPA和印度亞裔科技團體的合作奠定了基礎。未來這種跨文化的交流與合作有望進一步推動亞裔在全球舞台上的影響力。