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南加山火流浪動物 沙加緬度提供庇護

記者江碩涵／沙加緬度報導
沙加緬度防止虐待動物協會（SPCA）為遇到南加山火需要庇護的動物提供支援。（美聯社）
沙加緬度防止虐待動物協會（SPCA）為遇到南加山火需要庇護的動物提供支援。（美聯社）

根據ABC10報導，北加消防機構正在派遣資源協助撲滅南加山火引發的火災，而沙加緬度防止虐待動物協會（SPCA）則為需要庇護的動物提供支援。

沙加緬度防止虐待動物協會從南加的巴沙迪納（Pasadena）人道協會，接收了17隻可領養的動物，以便南加收容所能在山火持續蔓延的情況下，繼續接收更多動物。

沙加緬度防止虐待動物協會執行長布倫特（Jennifer Brent）說，當她看到那裡發生的一切照片和影片時，她立即聯繫了巴沙迪納人道協會的一位工作人員，詢問可以提供什麼幫助。

布倫特其實最近剛從洛杉磯搬到沙加緬度。她說，她知道他們協會可接收動物，並在沙加緬度地區為動物們找到安全的家。

巴沙迪納人道協會通訊經理麥克馬納斯（Kevin McManus）表示，迄今為止他們已收留了350多隻動物，預計這個數字還會增加。他說，我們能夠聯繫全加州其他動物福利團體，讓他們立即行動起來，開車12小時往返幫助我們，收留我們的動物，這為我們接收更多撤離人員騰出了空間。

沙加緬度防止虐待動物協會也分享了當地社區如何提供進一步的幫助。沙加緬度防止虐待動物協會傳播主任佛斯特（ Dawn Foster）說，他們幫助動物的最大方式，就是讓社區居民來這裡領養現有的狗和其他動物。

根據了解，目前巴沙迪納人道協會已經安全，不再受到撤離威脅，但他們預計，一旦動物巡邏隊能夠進入撤離區，他們將得接收更多的流浪動物。

布倫特說，為了紓解巴沙迪納人道協會即將到來的動物數量壓力，他們將提供幫助，希望能夠介入並取得進展。

麥克馬納斯說，巴沙迪納人道協會面臨的最大挑戰是緊急為受傷的動物提供獸醫護理，並跟大眾請求更多捐款。

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