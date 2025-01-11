迎農曆新年 劉曉君免費傳授中國書法藝術

劉曉君講解筆墨紙硯。（記者龔玥／攝影）

農曆新年即將到來，備受歡迎的中國書法 課程再次回歸。位於巴洛阿圖的Rinconada圖書館 日前舉辦免費的傳統書法課，由書法老師劉曉君親自指導參與者學習和創作美麗的書法作品。不僅為藝術愛好者提供了一次近距離感受中國傳統文化的機會，也展現了這一古老藝術形式在現代社會中的傳承與創新。

劉曉君從小受到祖父的薰陶，開始練習中國書法。在多年實踐中，她將傳統書法藝術與現代創意結合，創造出獨具特色的作品，展示了古典與現代的完美平衡。她表示，中國書法不僅是東方藝術的代表，也是自我表達和修養的方式，希望透過課程，讓更多人認識並熱愛這一傳統藝術，同時賦予它現代的生命力。

在書法課程中，吸引了眾多家長和孩子前來感受書法的魅力。不僅有華裔家庭，還有不少美國本地居民參與其中。劉曉君以其深厚的書法功底和親切的教學風格，將這一傳統藝術展現在大家面前。

課程開始時，劉曉君特意帶來了書法的四大工具筆、墨、紙、硯，介紹了「文房四寶」的歷史和使用方法。她講解了宣紙的種類與特性，並免費分發宣紙，鼓勵大家親自動手練習，體驗書法的獨特魅力。展示書法作品時，來賓們紛紛圍在桌前，聽劉老師講解每個筆畫的順序和細節。她以寓意吉祥的「福」字作為開篇示範，教大家如何從基礎筆畫入手，逐步完成一幅工整的作品。

為了讓大家更深刻感受到節慶氛圍，劉曉君帶來了與即將到來的蛇年相關的書法作品，例如「蛇年大吉」和對聯。這些作品不僅展示了書法藝術的美感，也為課堂增添了濃濃的年味。在示範中，劉曉君通過楷書的工整與行書的流暢，向大家講解了書法的藝術風格和表現形式。隨後，參與者們紛紛嘗試書寫自己的「福」字。在練習過程中，劉曉君走到每一位參與者身旁，指導握筆方式、筆畫順序和字體結構。

為了增加互動樂趣，劉老師特別準備了紅色裝飾卡，供大家用毛筆寫下「福」字或其他祝福語。孩子們在家長的陪同下認真書寫，興奮地展示自己的作品。參與者們完成的紅色裝飾卡不僅是一種練習成果，還成為了美麗的節日裝飾品。一位家長表示：「這樣的活動不僅讓孩子接觸到中國文化，也是一種非常有意義的親子體驗。」

作為一名熱衷於推廣中國書法的藝術家，劉曉君近年來積極與當地圖書館、博物館和社區中心合作，組織書法課程和工作坊，並計畫在接下來的幾個月內在全灣區 進行課程。