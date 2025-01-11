超級盃LX Source計畫 開闢灣區企業參與通道

承辦超級盃LX的李維斯體育場。（聖塔克拉拉政府提供）

為迎接2026年在李維體育場舉辦的超級盃 (Super Bowl LX)，灣區 主辦委員會（Bay Area Host Committee，BAHC）推出了「超級盃LX Source」計畫，這是一項聚焦供應商多樣性和社區賦能的綜合專案。計畫旨在通過與灣區本地活動製作公司和專業服務企業合作，為少數族裔、女性、退伍軍人、殘疾人士和LGBTQ+群體所擁有的企業創造廣泛機會，推動區域經濟發展。

作為一個為期11個月的項目，超級盃LX Source計畫不僅為多樣化企業打開了參與超級盃相關業務的通道，更為未來的NFL、49人隊及其他重大活動的採購需求奠定了合作基礎。符合條件的企業將被納入成員目錄，為承包商和活動製作方提供與超級盃相關的分包需求，並為企業與主要賽事的長期合作鋪平道路。

此外，參與企業還將獲得教育研討會和專業培訓機會，幫助他們更好地理解大型活動的採購流程，同時通過網路活動與BAHC、NFL及49人隊的關鍵決策者建立聯繫，拓展市場版圖。

申請超級盃LX Source計畫的企業需符合聯邦指導方針，即至少51%由少數族裔、女性、退伍軍人、殘疾人士或LGBTQ+群體擁有和運營。BAHC鼓勵灣區從事活動製作、專業服務及其他相關行業的企業踴躍報名，申請截止日期為2025年1月31日。

為進一步擴展超級盃的社會影響力，BAHC與非營利組織Tipping Point聯合啟動「工作之橋」計畫，此計畫專注於為服務不足的社區提供支持，透過將參與者與灣區重大活動的就業 機會聯繫起來，並為他們提供全面的職業發展支援，幫助面臨就業障礙的個人進入穩定且高品質的工作崗位。

「工作之橋」計畫旨在利用超級盃等重大賽事的獨特平台，強化灣區勞動力的整體能力，為更多家庭提供經濟支撐，同時創造具有長期影響的經濟效益。

聖塔克拉拉市政府作為超級盃主辦地的官方合作方，積極參與並推廣這一計畫。市府代表指出，超級盃不僅是全球矚目的體育盛事，更是促進本地經濟發展和企業成長的重要契機。透過推動多樣化企業參與這一盛會，聖塔克拉拉希望為社區創造更多就業機會，同時鼓勵企業在全球舞台上展示灣區的多元與活力。

灣區企業若有興趣參與，可前往BAHC官方網站了解詳情並提交申請。