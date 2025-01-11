屋崙華埠僑領支持芭芭拉李選市長 盼她彌合分歧

前聯邦眾議員芭芭拉·李宣布參選屋崙市長。(記者劉先進╱攝影)

前聯邦眾議員芭芭拉·李 (Barbara Lee)已宣布參選屋崙 市長。屋崙華埠社區多位代表表示，支持芭芭拉·李參選，希望她能彌合屋崙分歧，團結屋崙各族裔，解決屋崙預算 赤字、聲譽不佳等挑戰，推動城市發展。

目前芭芭拉·李在所有市長候選人中聲望最高。其辦公室在給本報的聲明說，芭芭拉·李繼續為受南加州野火影響的社區祈禱。屋崙的大家親身體驗火災帶給城市的毀滅性影響，深知配備充足消防人員和員警的必要性，她若當選市長，公共安全將是首要任務。

屋崙必須重新開放關閉的消防站，並投資 於市民想要的安全方法：透過增加社區警員、急救人員以及針對弱勢青年的行之有效的暴力預防計畫和服務，採取多管齊下的安全方法，減少犯罪、槍枝暴力和人口販賣。

屋崙華促會（OCIC）理事會主席莊錦鎮（Stewart Chen）表示，與芭芭拉·李相識多年。她擔任20多年國會議員，在施政歷史上一直團結不同組織，為所有人發聲，之前曾幫助亞健社拿到100多萬元撥款。早在她宣布參選前，莊錦鎮就聯合美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲等，寫公開信督促芭芭拉·李角逐市長職位。

信中說，一直關注著芭芭拉·李，「你是普通人的堅定捍衛者，也是力量的象徵。幾十年來，你一直參與保護屋崙價值觀。勇敢地站出來反對威脅和虐待。你始終認為，屋崙是美國最進步的選區。幫助屋崙人解決日常瑣事，也參與解決古巴、敘利亞、巴勒斯坦等國際問題以及影響整個世界的戰爭預算。你為屋崙帶來了資源。」

莊錦鎮表示，芭芭拉·李更多關注於國家安全等宏觀層面的政策，若擔任屋崙市長，涉及到頗多微觀細節，比如整修屋崙道路，投資圖書館等，希望她挑選合適的職員，組建強力的施政團隊，同時也建議，民眾要給她一些時間，調整適應執政。「希望她能團結非裔、亞裔、拉丁裔、白人等所有人。為所有人發聲，解決預算赤字等問題。」

彭一玲表示，在漫長的執政生涯中，芭芭拉·李不折不扣地為工薪階層、少數族裔、女性爭取利益。她敢於發出不一樣的聲音，例如在國會反對伊拉克戰爭。她說，這種執政品質難能可貴，芭芭拉·李自己就是少數族裔，更能感同身受，捍衛移民和少數族裔的權益。

彭一玲分析，屋崙目前面臨預算赤字的問題，去年以來，城市犯罪率在下降，但城市聲名不佳。希望芭芭拉·李利用她的人脈關係，為屋崙帶來更多撥款和資源，投資解決住房危機、遊民問題等，彌補赤字。並利用人脈，與媒體處好關係，打造全新的屋崙形象。最期待她彌合社區，推廣公平的經濟發展計畫。讓缺乏代表的社區，獲得實在的利益。