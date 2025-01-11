北加濱海小鎮 竟然曾向日本、蘇聯宣戰
據媒體SFGATE報導，蒙多西諾海岬州立公園（Mendocino Headlands State Park）現在是一個安靜的旅遊勝地，但它曾經是美國環境史上獨一無二的加州篇章的中心： 蒙多西諾鯨魚大戰（The Mendocino Whale Wars）。媒體將其描述為 「十年中最奇怪的敵對行動之一」，一個只有1000人的沿海小鎮，竟然公開向日本和蘇聯（USSR）宣戰。
蒙多西諾海岬州立公園建於1972年，從公園的懸崖上，遊客可以觀察到灰鯨沿著阿拉斯加（Alaska）和下加州（Baja California）之間一年兩次的遷徙，使該地區成為著名的觀鯨勝地。當時，日本和蘇聯等國的商業捕鯨活動正將全球鯨魚數量推向危險的低谷，同時也助長了旨在取締捕鯨業的國際環保運動。
1975年，在綠色和平組織（Greenpeace）分享了其在蒙多西諾角海岸首次遭遇俄羅斯捕鯨船的視頻和圖片之後，由藝術家、環保主義者和活動家組成的小鎮社區採取了行動，這就是 「蒙多西諾鯨魚戰爭協會」（Mendocino Whale War Association，簡稱 MWWA）的誕生。「戰爭 」一詞的選擇是為了與綠色和平組織的名稱形成鮮明對比。
第二年，組織者舉辦了首屆蒙多西諾鯨魚節，籌集到足夠的資金，租用了1975年的那艘綠色和平組織的船，在蒙多西諾的海岸線上搜尋違反國際狩獵法的捕鯨船。
該組織的戰術和目標都是雙關的：如果船隻發現灰鯨（Eschrichtius robustus），MWWA希望將其嚇跑，同時積極干擾工業船隻，以確保鯨魚的安全。該組織在向日本和俄羅斯宣戰的同時，還在廣播中播放俄羅斯balalaika舞曲、披頭四歌曲，並邀請人們從蘇聯叛逃，承諾幫助叛逃者移居美國； 在陸地上，它鼓勵蒙多西諾的商店抵制日貨，甚至將拉麵從餐館菜單上刪除。
1976年6月下旬，這艘船從蒙多西諾灣駛向舊金山，在那裡它開始了拯救鯨魚的崇高目標。但除了停下來拍攝幾艘合法捕撈螃蟹的外國船隻外，四天的行程相當平淡。
雖然 「鯨魚戰爭 」很快就平息了，但並非沒有影響。到1970年代中後期，「拯救鯨魚 」已成為公眾口號的一部分。國際捕鯨委員會（International Whaling Commission）於1979年在印度洋建立了世界上第一個鯨魚保護區，並於1985年頒布了全球暫停商業捕鯨的禁令。捕殺鯨魚的數量從1964年的8萬2000頭下降到1988年的348頭。現在，西海岸的灰鯨數量已接近2萬頭，這表明灰鯨種群有望繼續全面恢復。
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