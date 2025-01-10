僑路基金會元旦茶話會 聚焦青年社會責任與公民意識

僑路基金會元旦茶話會聚焦青年社會責任與公民意識。（記者龔玥╱攝影）

僑路基金會元旦在紐華克舉辦以「大選年後的新局面、新思維、新承擔—華裔 民選官員與青年面對面」為主題的元旦茶話會，吸引眾多華裔民選官員、高中生及其家長、社區領袖和群眾參與。活動為青年提供與華裔民選官員面對面交流的機會，激發年輕一代對社會責任和公民意識的關注與行動力。

參與此次活動多位灣區 華裔民選官員與青年面對面交流，共同探討如何以實際行動推動社區發展。包括聯合市議員王耀明、蘇諾瑪市議員丁俊輝、佛利蒙市議員張亞靜、庫比蒂諾市長趙良方等。

僑路基金會元旦茶話會聚焦青年社會責任與公民意識。（記者龔玥╱攝影）

在活動中，多位官員強調了華裔文化傳承與社區服務的重要性。丁俊輝表示，作為民選官員，不僅肩負著制定政策、改善社區的職責，還承擔著弘揚華裔文化、為年輕一代樹立榜樣的重要使命。

與會官員熱情地分享了各自的成長經歷與職業發展路徑。他們談到在不同的社會背景和環境中如何突破自身局限，面對挑戰，最終為社區作出貢獻的歷程。同時，他們還著重向青年群體傳遞了積極的資訊，鼓勵年輕人在未來的專業選擇中突破傳統思維，不懼困難，勇敢追逐夢想。

華裔官員齊坐一堂分享經歷。（記者龔玥╱攝影）

他們強調，華裔群體的多元視角和文化背景為美國政壇注入了新的活力，年輕一代應更加積極參與，成為塑造未來社會的重要力量。華裔群體在美國從政不僅是個人事業的實現，更是整個族群話語權的體現。活動在熱烈的討論和交流中，進一步凸顯了華裔在美國社會的獨特價值和貢獻，也為未來更多華裔年輕人投身公共事務提供了有力的激勵。

Michelle Ahl表示，自己長期以來熱中於參與社區服務。這些經歷讓她深刻認識到培養公民意識的重要性。（記者龔玥╱攝影）

活動特別設置了青年主持環節，由四位青年Heidi Wang、Frank Shau、Bryan Chen、Michelle Ahl擔任主持。他們的積極參與，展現了華裔青年在公共事務中的潛力。

Michelle Ahl表示，自己長期以來熱中於參與社區服務。這些經歷讓她深刻認識到培養公民意識的重要性。「參與社會事務不僅是責任，更是機會，讓我們用實際行動為社區貢獻力量。」除此之外，她還積極參與傳統藝術表演，將中華文化帶入社區活動中。

青年主持環節。（記者龔玥╱攝影）

她坦言：「雖然在許多場合中主要使用英文表達，但文化傳遞的意義卻超越了語言障礙。」

在互動環節中，青年們踴躍提問，內容涵蓋了從教育政策到文化傳承等多個領域。這樣的活動不僅能夠拉近政府與民眾的距離，也讓孩子們深刻體會到公民意識的重要性。

活動主辦單位僑路基金會，以及支援單位翰林文教基金會青年部、青年視野文化連接協會、僑路基金會青年部、太陽神美術學院、中美青少年表演藝術基金會等，一直致力於支持青年文化教育。