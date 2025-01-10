台灣工研院「AI羽球教練」 CES開展首日最大亮點

工研院「AI羽球教練」吸引參與兩屆奧運美國羽球代表隊的華裔羽球選手舒之顥到場體驗，對於技術的創新能力讚不絕口，也期待未來應用在羽球教學的產業上。（工研院提供）

除合作儀式的盛況外，CES 開展首日，台灣工研院攤位吸引全球許多重要企業包括日本軟銀、LG、歐姆龍等前來探詢合作可能。

其中工研院的「高隱私AI 照護員」獲得南美洲首屈一指的醫學機構巴西癌症治療中心（A.C. Camargo Cancer Centre）內科醫學部主任Dr. Marcon Censoni Lima高度稱讚，立即表達想要與工研院合作。他表示，目前巴西的醫院都還在採用傳統的照護方式，未來若導入這項工研院的創新技術，相信能大幅提升醫療照護效能。

另外，「MedBobi智慧聲護通」吸引約翰霍普金斯大學醫學院人員前來洽詢，也期待這項技術能導入護理學校的教育訓練。

展場的最大亮點還包括互動性超高的「AI羽球 教練」。曾兩度參加奧運的美國華裔羽球選手舒之顥（Howard Shu）體驗後，直呼這項技術超厲害。他說，專業羽球選手追求的是1%的卓越，透過AI羽球教練的分析，選手可獲得更多科技上的回饋，精進自己的姿勢與球速等，提升球場上的表現與成績。

該技術吸引全球媒體目光，包括來自南韓的MBC電視台、美國路透社電視台及美國商業月刊Fast Company均派出記者深入體驗及報導。

工研院擘畫「2035技術策略與藍圖」，期望透過創新醫療技術增進民眾健康福祉，工研院CES主題網站也將開放至2月底，國內外廠商可直接上網洽談商機，網址：https://event.itri.org/CES2025/。