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CES開展首日 台工研院攜星國RMT集團 搶攻智慧醫療市場

記者江碩涵╱綜合報導
工研院開展首日攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化。圖左起為工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、新加坡RMT集團總裁石原智博、博醫能生技公司董事長何啟功。（工研院提供）
工研院開展首日攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化。圖左起為工研院副總暨生醫所所長莊曜宇、工研院院長劉文雄、新加坡RMT集團總裁石原智博、博醫能生技公司董事長何啟功。（工研院提供）

隨著尖端科技不斷推陳出新，推升醫療健康等產業不斷增長。台灣工研院在經濟部產業技術司支持下，在今年的美國消費性電子展（CES）開展首日，宣布攜手新加坡RMT集團旗下博醫能生技，透過即將衍生新創的「艾諾細胞科技」，共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台（iKNOBeads）」商品化，鎖定癌症與自體免疫疾病治療需求，搶攻美國等國際市場，為免疫細胞療法帶來更安全、可靠的創新突破。

美國消費者技術協會（CTA）市場研究總監Jessica Boothe親赴工研院攤位體驗。她表示，展出的技術扣緊CES最新趨勢，包括AI人工智慧、數位健康和以人為本的個人化技術，如「HipBO」和「KneeBO」，幫助術後恢復以及其他創新研發協助解決居家醫療或人力不足的問題。

她也讚許「AI羽球教練」是擁有個人化教練的好方法，有助人們提升健康。她表示，工研院技術具獨創性且符合全球市場，並掌握世界脈動，影響每一個人，這些創新技術與應用，有助解決全球問題與需求。

工研院院長劉文雄表示，CES是全球最具影響力的科技大展之一，更是工研院展現創新技術的平台。今年鎖定「健康科技」、「智慧照護」兩大主題參展，展示十項亮點科技，希望透過國際級舞台，讓世界看見台灣最尖端的科技研發，同時也希望找到多元化合作契機，讓更多人享受到台灣的創新科技應用。

特別的是，工研院這次攜手RMT集團的技術，曾獲全球百大科技創新獎及愛迪生獎雙料肯定，未來將進軍免疫細胞市場，成為全球免疫細胞治療產業鏈中的關鍵原物料供應商。

新加坡RMT集團總裁石原智博說，智慧醫療是全球趨勢，這次合作是強強聯手，工研院世界級技術實力有目共睹，RMT集團則長期擁有國際資源與通路，雙方共同推動「仿生磁珠免疫細胞生產技術平台」商品化，也是合作走向國際市場的第一步，希望造福更多民眾邁向健康。

這項技術突破性地提升免疫細胞治療的生產效率，顯著縮短治療周期，有助於大幅提升癌症治療和患者的康復機會，特別期待這項技術在美國市場上的成功。預計將同時布局亞洲、歐洲及中東市場，預期可望成為全球醫療生技的標竿技術。

CES 新加坡 癌症

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