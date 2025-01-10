Waymo無人駕駛計程車 華人體驗印象深「對未來有信心」

Waymo自動駕駛計程車方向盤轉動。（受訪者提供）

在過去的一年中，Waymo在無人駕駛計程車領域的表現亮眼。2024年，這家公司在其他同行因資金不足或運營停擺的情況下逆勢擴張，目前已在鳳凰城、舊金山 市和洛杉磯完成百萬次無人駕駛載客服務，並計畫繼續向亞特蘭大 、邁阿密以及日本市場擴展。

Waymo的服務吸引越來越多的乘客，尤其是在複雜路況的舊金山市，許多初次體驗的用戶對車輛的自主導航能力印象深刻。曾在舊金山市華埠 附近試乘的乘客Yong表示，車輛能夠在擁擠的街道中自行尋找合適的停車位停靠，這種智慧化體驗讓人感到新奇。她提到，無人車在行駛中會較為平穩地轉彎和剎車，但在啟動時加速較快，可能讓一些不熟悉電動車性能的人感到不適。

Waymo為每輛車配備了前後兩個顯示幕，向乘客展示即時導航資訊。Yong說，乘坐過程中沒有語音提示，所有資訊都需要查看螢幕，此外，車輛啟動時會播放操作指南，提醒乘客繫好安全帶。

她的兩個孩子對無人駕駛充滿好奇，認為這是一種值得推薦給朋友和家人嘗試的科技體驗。對於孩子們來說，這種新奇的出行方式不僅安全，還能帶來教育意義，激發他們對未來科技的興趣，孩子在上車後認真閱讀了車內的提示，Yong感覺他有一點小緊張。

儘管如此，Waymo的服務仍有改進空間，例如車內可能遺留上一位乘客的物品，而無人駕駛系統並未對此進行提醒，Yong就撿到了一副墨鏡；此外，沒有在車輛內看到手動干預功能，乘客在緊急情況下無法直接控制車輛，這讓一些對自動駕駛技術仍有疑慮的人感到不安。

在舊金山市的狹窄街道和陡峭坡度中，無人計程車展現了其應對複雜路況的能力。整體車速並不快，所以相對安全。但是Waymo的分布還不夠廣，Yong女士表示，自己早就想嘗試無人駕駛汽車，但是一直苦於在附近打不到，需要走到指定地點才能打車，便捷性相對於其他方式差一些。

不過她對無人駕駛計程車充滿信心，認為無人計程車在旅遊市場中的潛力巨大。Waymo可以在熱門旅遊線路中加強宣傳，讓更多人了解並體驗這一新興服務。對於遊客而言，無人駕駛計程車既是一種高效的出行工具，也是一項獨特的旅行體驗，她覺得，無人駕駛計程車在未來會蓬勃發展。