半月灣鄧金斯蟹到港 華人分享食譜 華人超市1磅8.99元

半月灣碼頭賣鄧金斯蟹的漁家。（記者徐蓓蓓／攝影）

加州日前解禁鄧金斯蟹捕撈之後，北加漁民踴躍出海捕撈，目前海鮮直銷平台上出售的幾乎全是鄧金斯蟹。但南灣華人超市 內，本地鄧金斯蟹尚未到貨，售賣的主要是來自華盛頓州 西雅圖的鄧金斯蟹。不過正在大打折扣，似乎預示著本地蟹即將到貨、鄧金斯蟹消費旺季的來臨。

距離矽谷最近的半月灣 漁港漁政熱線，平日都會預告當日主要到港海鮮品類。6日開始，熱線只是報告5日已經解禁鄧金斯蟹捕撈，「螃蟹來了，過來買吧。」記者致電一戶漁家得知，他前一天晚上出海，在半月灣周邊10哩左右範圍了捕到600多隻螃蟹。7日早上8時開始在半月灣碼頭零售，每磅賣12元。

與此同時，記者走訪了位於南灣庫比蒂諾的兩家華人超市，其中一家水缸中的活蟹折扣價賣8.99元一磅，另一家賣10.99元。一位正在挑選的大叔表示，上周價格都還要13元左右，今天看價格不錯，就買了兩隻。他說自己是潮州人，會水煮再蘸醋吃。

另一位來自台灣的賴太太也是看價格不錯買了一隻，後面擔心拿回家不夠吃又加買一隻。她分享了媽媽教給自己的美味食譜：先把螃蟹炸過或炒一下，再放西紅柿和生雞蛋進去，加蔥薑蒜和一點蠔油就好。不過賴太太說因為自己先生是上海人，所以拿回家交給先生，大概會蒸熟，再蘸薑末和鎮江醋來吃。

最初超市內兩個魚缸內的螃蟹一個標價8.99元一磅，一個標價9.99元一磅。記者詢問區別時，海鮮部經理馬上說都是8.99元，還當著記者的面把標價換成一樣的，不知是否是忘記更換的前一日價格。超市負責人表示，打折的螃蟹並不來自本地，而是來自華盛頓州的西雅圖市。目前本地螃蟹尚未到貨。

不過，有服務南灣地區的海鮮配送商家表示已經和漁民確定有本地半月灣產的鄧金斯蟹，每磅賣6.99元，2隻起賣，但是配送到家保鮮不保活。