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黃仁勳盼會川普：願提供新政府協助

編譯林思牧／綜合報導
黃仁勳6日晚在CES 2025上介紹輝達的新產品。 (美聯社)
黃仁勳6日晚在CES 2025上介紹輝達的新產品。 (美聯社)

輝達公司（Nvidia）執行長黃仁勳 （Jensen Huang）表示，他還未獲邀請去川普的海湖山莊大本營。但他期待見到川普並表達祝賀之意，更願意向即將上任的政府提供協助。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，處於人工智慧熱潮中心的輝達公司，是世界上最有價值的晶片製造商。作為輝達的負責人，黃仁勳有機會在快速變化的時刻幫助指導美國政府的人工智慧政策。輝達正在尋求加速先進人工智慧系統在全球的部署，其中大部分是依賴它領先業界的晶片。

川普已表示，他將徵收貿易關稅，可能會影響輝達這類嚴重依賴海外銷售和外包製造的公司。輝達已經面臨某些限制。它的一些最有能力、最賺錢的晶片，已被禁止出口到中國這個最大的半導體市場。

黃仁勳說：「我們將從我們的角度為政府提供盡可能廣闊的見解，我相信政府將採取正確的行動。」黃仁勳接受採訪之前，輝達發布了一系列產品，其中包括新晶片、軟體和服務。經過過去兩年的爆炸性成長後，輝達希望保持其在人工智慧運算領域的優勢。

這家總部位於加州聖塔克拉拉的公司表示，人工智慧將推動新的工業革命，黃仁勳設想了一個擁有10億個人形機器人（humanoid robots）、1000萬個自動化工廠（automated factories）和15億輛自動駕駛汽車（self-driving vehicles）的世界。

黃仁勳6日晚間在拉斯維加斯的2025年消費性電子產品秀（CES 2025）上的演說，吸引了眾人的矚目，公司的新產品 （包括GeForce RTX 50 Series desktop and laptop GPUs）和他的願景最初幫助輝達NVDA股價在7日早段創下歷史新高，但該股在交易後段有所回落。該股在2023年上漲兩倍多之後，去年又飆升了 171%。

輝達 黃仁勳 人工智慧

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